Juventus zawiódł. Mimo sprowadzenia latem z Realu Madryt Cristiano Ronaldo za 117 mln euro turyńczycy pożegnali się z rozgrywkami w ćwierćfinale, tak jak w poprzednim sezonie.

Po wtorkowym meczu czas na rozmowę z mediami znalazł prezes Juve Andrea Agnelli. - Ajax w pełni zasłużył na ten awans, ale powinniśmy pamiętać, że od pięciu czy sześciu lat co roku dochodzimy co najmniej do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co dobrze o nas świadczy. Chcemy utrzymywać ten postęp rok po rok. Niedługo zdobędziemy ósme mistrzostwo z rzędu i to jest coś niecodziennego. Juventus w rankingu UEFA był 43., teraz jest 5., więc nie można nas oceniać tylko przez pryzmat dwumeczu z Ajaksem - tłumaczył się w rozmowie z telewizją Sky Sport działacz.

- Ajax przysporzył sporych problemów Bayernowi Monachium, wyeliminował Real Madryt, a teraz Juventus. Czapki z głów. Oczywiście jako fan jestem zawiedziony porażką, ale czasami musisz zaakceptować fakt, że rywal rozgrywa niesamowity sezon i jest lepszy. Wszyscy powinniśmy mieć tę kulturę docenienia sukcesów przeciwnika - dodał Agnelli.

Po przyjściu Cristiano Ronaldo, co było latem ruchem niespodziewanym, aczkolwiek przyjętym przez kibiców Juventusu z ogromną euforią, w Turynie zakładano, że głównym celem na ten sezon będzie dla włoskiego klubu triumf w Lidze Mistrzów. Na takowy fani Starej Damy czekają już ponad 20 lat (ostatni raz wygranie tych rozgrywek udało się w 1996 roku). Agnelli zaprzeczył jednak tezie, że porażka w LM oznacza dla jego klubu stracony sezon.

- Od lata podkreślaliśmy, że celem jest Liga Mistrzów, i tak będzie każdego roku. We wtorek zagraliśmy stosunkowo młodą jedenastką, więc wierzymy, że z Massimiliano Allegrim na ławce ta drużyna jeszcze się rozwinie - podsumował prezes Juventusu.

Ajax w półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Tottenham Hotspur - Manchester City. Rewanżowe starcie obu ekip (w pierwszym londyńczycy wygrali 1:0) odbędzie się w środę, a relację z tych zawodów śledzić można będzie w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.