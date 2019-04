W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów Manchester United uległ na własnym boisku Barcelonie 0:1. W 12. minucie spotkania na Old Trafford z lewej strony pola karnego gospodarzy dośrodkował Lionel Messi. Piłka trafiła do Luisa Suareza, który oddał strzał głową z ostrego kąta. Futbolówka odbiła się po drodze od Luke'a Shawa i wpadła do bramki Davida de Gei. W pierwszej części angielsko-hiszpańskiego pojedynku zdecydowanie lepiej prezentowała się Barcelona.

W drugiej odsłonie Manchester United zaczął grać odważniej i zdołał zepchnąć Barcelonę do defensywy, choć klarownych szans do strzelenia gola nie miał. Najlepszą z nich, zaraz po przerwie, miał Marcus Rashford, jednak składając się do strzału wolejem nie trafił dobrze w piłkę, a ta poleciała w stronę linii bocznej. Barcelona wywiozła więc z Anglii niezły wynik.

Piłkarze „Blaugrany”, mimo wywalczonej zaliczki, z pewnością pamiętają, co stało się w 1/8 finału, kiedy Manchester wyjechał na rewanż do Paryża. Wtedy to, po pierwszym spotkaniu „Czerwone Diabły” miały nawet większą stratę, bowiem na Old Trafford dali sobie strzelić dwa gole. Osłabiona kadrowo drużyna Ole Gunnara Solskjaera sprawiła jednak niemałą niespodziankę i pokonała PSG 3:1.

W ostatniej kolejce La Liga Barcelona, w mocno rezerwowym składzie, bezbramkowo zremisowała z ostatnią w tabeli Huescą. Największe gwiazdy „Dumy Katalonii” nie pojechały nawet na to spotkanie z resztą drużyny. Z kolei Manchester United pokonał u siebie West Ham 2:1 (dwie bramki z rzutów karnych zdobył Pogba).

FC Barcelona - Manchester United. Gdzie obejrzeć ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo

Ćwierćfinałowy pojedynek Ligi Mistrzów między FC Barceloną i Manchesterem United zobaczymy na antenie Polsatu Sport Premium 1. W Internecie transmisja rewanżowego spotkania będzie dostępna na platformach: Ipla i NC+GO. Studio rozpocznie się o godzinie 18:00, a na Camp Nou przeniesiemy się o godz. 20:50.