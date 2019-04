W środę Juventus zremisował na wyjeździe z Ajaksem 1:1 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bramkę dla gospodarzy w 46. minucie zdobył David Neres, tuż przed przerwą prowadzenie Włochom dał Cristiano Ronaldo.

To właśnie zachowanie portugalskiego gwiazdora zostało hitem internetu. I nie mówimy tu tylko o pięknym golu, ale też sympatycznym zachowaniem, którym Ronaldo popisał się wobec chłopca z dziecięcej eskorty. W trakcie odgrywania hymnu Ligi Mistrzów stojący przed Leonardo Bonuccim chłopiec wpatrywał się w Portugalczyka. Ten, po zauważeniu tego, uśmiechnął się do niego i lekko złapał go za ucho. Mina rozradowanego chłopca mówi wszystko.

Film obejrzało już ponad 4,5 mln internautów. Rewanżowe spotkanie Juventusu z Ajaksem już we wtorek o godz. 21.00.