MIGUEL MORENATTI/AP

Gerard Pique wrócił na Old Trafford, gdzie w latach 2004-2006 zbierał doświadczenie przed powrotem do Barcelony, i pokazał, że wciąż jest piłkarzem klasy światowej. Katalończyk perfekcyjnie dowodził defensywą Blaugrany, znacznie przyczyniając się do tego, że Barcelona przeciwko Anglikom zachowała czyste konto.

REKLAMA