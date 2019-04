Cristiano Ronaldo strzelił trzy gole Atletico Madryt, wprowadził Juventus do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i zniknął ze sceny. W meczu reprezentacji nabawił się kontuzji i przegapił trzy mecze Serie A. On walczył z czasem, by zagrać z Ajaksem, a Leo Messi miał całą scenę dla siebie i dał przedstawienie jakich miało – strzelił trzy gole Betisowi, dwa Espanyolowi, po jednym Villarrealowi i Atletico Madryt. Lekarze Juve udało wyleczyli Ronaldo na spotkanie z Ajaksem i tak doszło do korespondencyjnego pojedynku Portugalczyka z Messim.

Cristiano Ronaldo wrócił w samą porę

Ich mecze odbywały się równolegle – Messi grał w Manchesterze z United, a Cristiano z Ajaksem Amsterdam. Więcej do udowodnienia miał Argentyńczyk, który w poprzednich sezonach zawodził w najważniejszych meczach Ligi Mistrzów i pozwalał, by Barcelona odpadała już w ćwierćfinale. Ronaldo – odwrotnie, budził się w fazie pucharowej i dopiero wtedy nabierał rozpędu w wyścigu po koronę króla strzelców. Wygrywał w czterech ostatnich edycjach, ale w tym sezonie wciąż jest od tego daleko, bo trzy gole strzelone Atletico pozwoliły mu awansować dopiero na jedenaste miejsce. Do prowadzącego Messiego tracił cztery gole.

Przed meczem, Chris Smalling prowokował Leo Messiego mówiąc, żeby „pokazał co potrafi”. No to pokazał: że wystarczy mu kilka metrów wolnej przestrzeni, by zrobić wielką różnicę, że ma oczy dookoła głowy, że nie musi jakiegoś zagrania wykonać idealne, by i tak zachwycić świat. Już w 13. minucie wbiegł w pole karne Manchesteru United i doskonale dorzucił piłkę Luisowi Suarezowi. Ten uderzył głową, trafił w Luka Shaw’a, a piłka odbiła się tak, że wpadła do bramki. Wydawało się, że Urugwajczyk po raz pierwszy od września 2015 roku trafił w meczu wyjazdowym Ligi Mistrzów, a Messi dopisze sobie asystę, ale stwierdzono, że gol jest samobójczy.Messiemu umniejsza to tylko nieznacznie, bo i tak była to jedna z tych akcji bramkowych, w których bardziej niż sam gol zachwyca asysta.

Ronaldo odpowiedział pod koniec pierwszej połowy. W swoim stylu – golem, który wyprowadził Juventus na prowadzenie. Zapoczątkował akcję w strefie środkowej, dograł do prawej strony, a sam błyskawicznie pobiegł w pole karne Ajaksu. Stoperzy za nim nie nadążyli, stracili orientację, a bramkarz Andre Onana był bezradny, bo strzał głową Ronaldo nie dość, że był precyzyjny to jeszcze bardzo mocny.

Przed środowymi spotkaniami Champions League, Martin Edwards porównał Ronaldo i Messiego. Były prezes Manchesteru United stwierdził, że obaj są świetni, ale Portugalczyk budzi mniejszą sympatię, bo jest bardziej samolubny. – Messi, gdy zdobywa bramkę, to idzie do swoich kolegów i cieszy się razem z nimi. Cristiano ma tendencję do czekania, aż inni przybiegną do niego by mu gratulować – powiedział. I tak rzeczywiście było, Messi po golu ściskał Suareza, a Ronaldo charakterystycznie prężył się przy chorągiewce. Wartościowanie tego jest bez sensu. Obaj przybliżyli swoje drużyny do awansu.

Leo Messi nadal bez gola w ćwierćfinale

Smalling zadbał o to, żeby pierwsza znakomita akcja Messiego była jego ostatnią. Zaatakował więc filigranowego Argentyńczyka w środku pola i jednym ciosem powalił go na murawę, rozciął powiekę, podbił oko i uszkodził nos. Sędzia nawet nie przerwał gry, piłka musiała wyjść poza boisko, żeby Messiemu została udzielona pomoc. Kapitan Barcy pozostał na murawie, ale od tego momentu był nieszkodliwy. Próbował, co prawda, zaskoczyć Davida De Geę z rzutu wolnegosprytnym strzałem pod murem, ale piłka do siatki nie wpadła. Jego gra na Old Trafford nikogo nie rzuciła na kolana. A że Barcelona nie od dziś jest „messizależna”, to cały jej występ był bardzo przeciętny. Formalnie nic się nie zmieniło i Messi w siódmym z rzędu meczu ćwierćfinałowym nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty. W teorii, bo gdyby nie jego błysk na początku meczu, to ze spotkania na Old Trafford nie zapamiętalibyśmy zupełnie nic.

Ronaldo z Amsterdamu wyjedzie równie zadowolony. On ma gola, Juventus remis 1:1, a Massimiliano Allegrii sporo do poprawy, jeśli chodzi o grę zespołu. To Ajax był zespołem lepszym - stworzył więcej okazji, grał efektowniej i wydawał się bardziej zdeterminowany. Wyglądało to tak, jakby mistrzowie Włoch do Holandii przyjechali przede wszystkim z zamiarem zdobycia bramki. Cel zrealizowali pod koniec pierwszej połowy, w drugiej obili jeszcze słupek bramki Onany, a sami zdrzemnęli się na jej początku. Remisem 1:1 przybliżyli się do półfinału, ale muszą pamiętać, że Real po pierwszym meczu z Ajaksem miał jeszcze lepszy wynik, a i tak pożegnał się z Ligą Mistrzów.