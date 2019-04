Była 12. minuta meczu na Old Trafford, kiedy z lewej strony pola karnego gospodarzy dośrodkował Lionel Messi. Argentyńczyk znakomicie znalazł Luisa Suareza, który oddał strzał głową z ostrego kąta, a piłka, odbijając się po drodze od Luke'a Shawa, wpadła do bramki Davida de Gei. Chociaż sędzia liniowy pierwotnie sygnalizował spalonego, to wątpliwości rozwiał VAR, który gola uznał. Trafienie pierwotnie zostało zapisane Suarezowi, jednak zostało zweryfikowane na samobójczego gola Shawa.

Do przerwy gospodarze w starciu z Barceloną nie istnieli. Manchester United kompletnie nie miał pomysłu na zaskoczenie dobrze zorganizowanych gości. Zespół Ernesto Valverde kontrolował przebieg meczu, ale też nie przeprowadzał szaleńczych ataków. Najlepszą okazję do podwyższenia prowadzenia przed przerwą miał Philippe Coutinho, jednak jego uderzenie dobrze odbił de Gea.

W drugiej połowie role się odwróciły. Manchester United zaczął grać odważniej, zepchnął Barcelonę do defensywy, jednak dobrych szans do pokonania Marca-Andre ter Stegena wielu nie miał. Najlepszą, zaraz po przerwie, miał Marcus Rashford, jednak składając się do strzału wolejem nieczysto trafił w piłkę, która poleciała w stronę linii bocznej.

Wraz z upływem minut Barcelona odzyskiwała kontrolę nad meczem. Goście mieli nawet okazję do podwyższenia wyniku. W 83. minucie do rzutu wolnego tuż przed polem karnym podszedł Messi, jednak jego sprytne, płaskie uderzenie odbiło się od muru i w miarę spokojnie interweniował de Gea.

Barcelona wygrała na Old Trafford 1:0, rewanż już we wtorek na Camp Nou. Początek meczu o godz. 21.00, relacja na żywo na Sport.pl.