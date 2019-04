Znacznie lepiej spotkanie rozpoczęli piłkarze Ajaksu. Już w 6. minucie groźny strzał oddał Ziyech, jednak piłka trafiła jedynie w boczną siatkę. Sześć minut później interweniować musiał Wojciech Szczęsny. Najlepszą okazję do wyjścia na prowadzenie gospodarze mieli w 18. minucie, gdy Ziyach oddał bardzo groźny strzał sprzed pola karnego. Fenomenalnie interweniował jednak polski bramkarz. Kilka chwil później van de Beek próbował uderzyć z pola karnego, ale piłka o centymetry minęła słupek. Od tej pory Juventus rozpoczął przejmować inicjatywę, ale kolejne okazje marnowali Bentancur i Bernardeschi. W ostatniej akcji przed przerwą goście wyszli z kontrą, Joao Cancelo dośrodkował piłkę na wbiegającego w pole karne Cristiano Ronaldo, a ten pewnym strzałem głową wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Ajax rozpoczął drugą połowę z ogromną werwę i już po 30 sekundach doprowadził do remisu. Neres otrzymał piłkę w polu karnym, minął obrońcę i pewnym strzałem po długim słupku zdobył gola. Juventus próbował odpowiedzieć, ale żaden z zawodników nie doszedł do piłki dośrodkowanej na 5. metr przed bramkę Onany. Od tamtej pory ogromną przewagę wypracowali sobie gospodarze, którzy wręcz zamknęli rywali na ich połowie. Pewnie jednak bronił Szczęsny, który przy bramce Neresa nie miał nic do powiedzenia. W 85. minucie świetną okazję miał Douglas Costa, ale piłka po jego indywidualnym rajdzie jedynie odbiła się od słupka.

Ostatecznie żadna z drużyn nie była w stanie strzelić zwycięskiej bramki. Rewanż już we wtorek, 16 kwietnia na stadionie Juventusu.