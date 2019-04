Skazywany na pożarcie Ajax Amsterdam mocno dał się we znaki Realowi Madryt już w pierwszym meczu 1/8 finału. Co prawda Holendrzy przegrali 1:2, ale to oni prowadzili grę i co rusz strzelali na bramkę hiszpańskiego giganta. Rewanżowy mecz to z pewnością jedna z największych sensacji Ligi Mistrzów ostatnich lat. Na Santiago Bernabeu Ajax w pięknym stylu rozbił obrońcę tytułu 4:1 i zameldował się w ćwierćfinale.

Niezwykłą determinację pokazał też w poprzedniej rundzie LM Juventus. W fazie pucharowej pierwszym przeciwnikiem „Starej Damy” było Atletico Madryt. Na Wanda Metropolitano Włosi ulegli 0:2, jednak w rewanżu nie dali dojść do słowa rywalowi i pewnie triumfowali 3:0. Hattricka w tamtym spotkaniu ustrzelił Cristiano Ronaldo.

Po kontuzji, jakiej Portugalczyk nabawił się w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy 2020 z Serbią jego występ z Ajaxem stał pod znakiem zapytania. Jednak trener Juventusu – Massimiliano Allegri – potwierdził wczoraj, że najlepszy strzelec w historii Ligi Mistrzów znajdzie się dziś w pierwszym składzie.

Juventus już w najbliższej kolejce może po raz ósmy z rzędu zostać mistrzem Włoch. Ajax, na swoim podwórku, również przewodzi tabeli, jednak ma tyle samo punktów co drugie PSV.

Ajax Amsterdam - Juventus F.C. Gdzie obejrzeć ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV ćwierćfinałowego spotkania między Ajaxem i Juventusem zobaczymy w Polsacie Sport Premium 2. W Internecie starcie będzie można śledzić poprzez platformy: Ipla i NC+GO. Studio wystartuje o godzinie 18:00 (Polsat Sport Premium 1), a sam mecz na Johan Cruyff Arena rozpocznie się o godz. 21:00.