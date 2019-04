Przed ćwierćfinałowym spotkaniem Ligi Mistrzów z Tottenhamem Manchester City był stawiany w roli faworyta do awansu. Jak to często bywa w europejskich rozgrywkach, faworyt nie podołał oczekiwaniom. „Obywatele” po bezbarwnym meczu (Tottenham również nie zaprezentowali się olśniewająco) przegrali z „Kogutami” 0:1 i skomplikowali sobie sytuację przed rewanżem na Eithad Stadium. Pojedynek mógłby potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby w pierwszej połowie Sergio Aguero wykorzystał rzut karny.

Pep Guardiola po meczu z Tottenhamem: „Czasem lepiej przegrać 0-1 niż zremisować 0:0”

Podczas pomeczowej konferencji szkoleniowiec Manchesteru City – Pep Guardiola – wziął w obronę swoich zawodników. Hiszpan stwierdził, że to właśnie jego drużyna kontrolowała przebieg spotkania, a kwestia awansu do półfinału wciąż pozostaje otwarta: – Z wyjątkiem kilku sytuacji, gdy pozwoliliśmy przeciwnikowi stworzyć zagrożenie pod naszą bramką, zagraliśmy niezły mecz i kontrolowaliśmy grę. Szkoda tylko że nie zdołaliśmy trafić do siatki. Gdy gramy źle, mówię o tym otwarcie, ale dziś nie mam takiego wrażenia. Czasami lepiej jest przegrać 0:1 niż zremisować 0:0. Po porażce chcesz w rewanżu zdobywać gole, a gdy zremisujesz nie wiesz do końca czy postawić na defensywę czy atakować – powiedział Guardiola.

– W rewanżu na naszym stadionie będą wspierać nas kibice i rodziny. Zrobimy wszystko, by znaleźć się w półfinale. Zresztą nasz poprzedni sezon w Lidze Mistrzów był znacznie gorszy – dodał szkoleniowiec City. Guardiola nawiązał w swojej wypowiedzi do rezultatu, jaki Manchester „osiągnął” przed rokiem, na tym samym etapie rozgrywek. Wtedy to, w pierwszym ćwierćfinałowym meczu „Obywatele” przegrali z Liverpoolem 0:3.