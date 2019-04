234 mecze i 186 goli, to aktualny dorobek Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii klubu Polak ustępuje już tylko Karlowi-Heiznowi Rummenigge i Gerdowi Muellerowi. Dodatkowo ostatnio jako piąty piłkarz w historii przekroczył barierę 200 zdobytych bramek w Bundeslidze (w barwach Borussii Dortmund i Bayernu). To wszystko, a także rola wicekapitana składa się na ogromne znaczenie kapitana reprezentacji Polski w klubie z Bawarii. A jeszcze niedawno wydawało się, że jego przygoda w Niemczech dobiega końca.

Lewandowski buduje swoją legendę

Polak jeszcze przed obecnym sezonem przymierzany był do kilku europejskich gigantów - m.in. PSG, Chelsea czy innych angielskich klubów. Jak w każdym oknie transferowym, tak i latem 2018 roku wrócił też temat możliwych przenosin do Realu Madryt. Mimo walki o zgodę na odejście, Lewandowski szefów Bayernu nie przekonał i ostatecznie w Monachium pozostał. Wyszło mu to chyba na dobre, bo w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi jest pierwszy, a jego zespół zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec. Ostatnio swoją formę potwierdził dwoma golami w starciu z Borussią (5:0). Była to dla niego kolejno 200. i 201. bramka w lidze niemieckiej.

30-latek kolejny raz zapisał się w historii. Jako piąty zawodnik przekroczył bowiem barierę 200 bramek. Wcześniej został m.in. najlepszym zagranicznym strzelcem Bundesligi czy trzecim najlepszym strzelcem Bayernu. W obecnej sytuacji wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem dla Polaka byłoby pozostanie w drużynie mistrzów Niemiec i kontynuowanie budowania swojej legendy. Szczególnie, że Bayern wchodzi w nową erę, nie oszczędza już na transferach i buduje drużynę, która w przyszłym sezonie może walczyć o triumf w Lidze Mistrzów (od 2013 roku drużyna cztery razy grała w półfinale rozgrywek, raz w ćwierćfinale i ostatnio w 1/8 finału, gdzie okazała się gorsza od Liverpoolu).

Nowy kontrakt Lewandowskiego

Świadom swojej pozycji Lewandowski, a także władze Bayernu, które zdają sobie sprawę z tego, że Polak latem na transfer już naciskać nie będzie, chcą porozumienia i przedłużenia umowy (aktualna obowiązuje do czerwca 2021 roku). – Zgadzamy się z władzami Bayernu co do zasadności przedłużenia kontraktu, ale negocjacje nadal trwają - przyznał agent zawodnika, Pini Zahavi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".