Przed rokiem Liverpool powrócił do europejskiej elity docierając do finału Ligi Mistrzów, gdzie nie poradził sobie jednak z Realem Madryt. Również w tym sezonie „The Reds” świetnie radzą sobie w europejskich rozgrywkach – w 1/8 finału wyeliminowali niezwykle trudnego przeciwnika – Bayern Monachium. W pierwszym meczu podopieczni Jurgena Kloppa bezbramkowo zremisowali z mistrzem Niemiec, jednak w rewanżowym meczu na Allianz Arena pokazali swoją wyższość wygrywając 3:1. W Premier League Liverpool prowadzi wyniszczający wyścig o mistrzostwo z Manchesterem City – liverpoolczycy liderują ligowej tabeli i mają 2 punkty przewagi nad „Obywatelami” (City rozegrało jednak o jeden mecz mniej). W ostatnich 4 meczach angielskiej ekstraklasy „The Reds” zgarniali komplet punktów.

W 1/8 finału FC Porto spotkało się z AS Romą. Mistrzowie Portugalii, nie bez sędziowskich kontrowersji, wygrali dwumecz z rzymianami 4:2. W Primeria Liga „Smoki” są obecnie na drugim stopniu podium i mają tyle samo punktów co pierwsza Benfica. Podobnie, jak Liverpool, drużyna Sérgio Conceição prezentuje w ostatnich tygodniach świetną dyspozycję (4 wygrane w lidze i awans do finału krajowego pucharu).

Obie drużyny zmierzyły się w fazie pucharowej poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. W 1/8 finału Liverpool rozbił portugalską drużynę aż 5:0.

Liverpool F.C. - FC Porto. Gdzie obejrzeć ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV z meczu Liverpoolu z FC Porto przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. W Internecie spotkanie obejrzymy na platformach: Ipla i NC+GO. Studio rozpocznie się o godz. 18:00, a pierwszy gwizdek rozbrzmi o godz. 21:00.