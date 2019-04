Ajax Amsterdam sprawił ogromną niespodziankę eliminując z Ligi Mistrzów wielki Real Madryt. Już w pierwszym meczu 1/8 finału holenderska drużyna pokazała się ze świetnej strony, choć ostatecznie przegrała na własnym boisku 1:2. W rewanżu Ajax rozbił „Los Blancos” na Santiago Bernabéu aż 4:1. W ćwierćfinale rozgrywek podopieczni Erika ten Haga spotkają się z Juventusem. Pierwsza odsłona pojedynku zostanie rozegrana w środę na obiekcie aktualnego mistrza Włoch.

Nicolas Tagliafico przed meczem z Juventusem: „Na Bernabéu graliśmy jak u siebie. W środę wyjdziemy na boisko z podobną determinacją”

W tym sezonie jednym z najlepszych piłkarzy Ajaxu jest lewy obrońca – Nicolás Tagliafico. Argentyńczyk udzielił niedawno wywiadu „Daily Mirror”. W rozmowie z angielskimi dziennikarzami 25-latek przyznał, że choć Juventus to świetna drużyna, Ajax również będzie miał swoje argumenty w dwumeczu: „W starciu z Juventusem będziemy tak samo zdeterminowani, jak podczas rywalizacji z Realem. Zdajemy sobie sprawę, że zmierzymy się ze świetną z drużyną, która, ma składzie takich piłkarzy jak Cristiano Ronaldo. Jednak z naszymi atutami, które niedawno poznali już w Europie wszyscy, możemy wyjść na boisko bez strachu i osiągnąć kolejny wielki wynik” – powiedział Tagliafico.

„Nie obawiamy się meczu z Juventusem. Na Estadio Santiago Bernabéu pojechaliśmy z takim celem, by bawić się grą i było to nasze najlepsze 90 minut w tym roku. Rewanż rozegraliśmy wręcz idealnie. Rezultat osiągnięty z Realem to dla Ajaxu jeden z najlepszych momentów w ostatnich dekadach. Dlaczego nie dokonać tego raz jeszcze? Nawet jeśli istnieje na to najmniejsza szansa musisz wierzyć w zwycięstwo. Na boisku Realu chcieliśmy grać jak u siebie – tak właśnie podchodzimy do każdego meczu. Z podobną determinację zaprezentujemy w środę” – stwierdził Argentyńczyk na łamach „Daily Mirror”.

Angielscy dziennikarze zapytali też Tagliafico o plany piłkarza na najbliższe miesiące. Nazwisko zawodnika było w ostatnich tygodniach łączone z kilkoma europejskimi potęgami (m.in. Reale Madryt, Arsenalem): "Myślę, że najbliższe okno transferowe będzie naturalnym momentem, by zrobić następny krok w karierze. Premier League? To bardzo kuszący kierunek i najbardziej wymagająca liga świata. Gdy jesteś młodym piłkarzem, twoim marzeniem jest zagrać w którejś z czołowych europejskich lig, na przykład w Anglii. Jednak teraz nie skupiam się na transferze – myślę tylko o trudnych meczach, jakie moja drużyna ma przed sobą” – zakończył Tagliafico.