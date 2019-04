We wtorek czeka nas pierwsza odsłona bratobójczego pojedynku w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Tottenham podejmie na nowym stadionie Manchester City – będzie to drugie spotkanie rozegrane na Tottenham Hotspur Stadium. Sportowe funkcjonowanie obiektu zainaugurowano 3 kwietnia podczas ligowego spotkania z Crystal Palace. Obiekt może pomieścić 62 tysiące kibiców

Kevin De Bruyne przed meczem LM: „Nowy stadion Tottenhamu? Nie obchodzi mnie to”

Pomocnik Manchesteru City – Kevin De Bruyne – został zapytany, o to, czy wypełniony kibicami, nowy dom „Kogutów” może wpłynąć na przebieg wtorkowego pojedynku: „Nie obchodzi mnie nowy stadion Tottenhamu, obchodzi mnie za to zespół, z jakim zagramy. Jest teraz głośno o tym obiekcie, ale przecież każdy zespół ma stadion i kibiców. Sądzę, że na boisku nie będzie widać żadnej różnicy – być może zawodnicy Tottenhamu będą tylko nieco bardziej podekscytowani. Nieważne czy na trybunach zasiądzie 80-tysięcy fanów, jak na Wembley, czy 62 tysiące – to po prostu będzie ciężki mecz” – ocenił De Bruyne, którego słowa cytuje „Goal.com”.

Rozgrywający Manchesteru City odniósł się też do terminarzu, jaki w najbliższych tygodniach czeka aktualnego mistrza Anglii. „Obywatele” są w grze o trofea na trzech frontach – w Premier League City przewodzi tabeli, a także zameldował się w finale Pucharu Anglii i za moment zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów: „Przy tak trudnych, jakie pozostały przed nami, nie ma sensu myśleć o poczwórnej koronie. Gdy tak jak my, nie masz nawet czasu, by odpocząć, nie zastanawiasz się nad tym co stanie się za cztery tygodnie. We wtorek chcemy po prostu zagrać dobry mecz” – dodał belgijski pomocnik.