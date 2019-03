Zmiany, na jakie mogą zdecydować się władze UEFA, prawdopodobnie będą spowodowane żądaniami ECA (stowarzyszenie europejskich klubów), które od dawna domaga się innego systemu prowadzenia rozgrywek Ligi Mistrzów.

Zmiany w systemie awansów. Liga Mistrzów w weekendy?

Zdaniem dziennikarzy "The Wall Street Journal", zmiany mają dotyczyć przede wszystkim systemu awansów do Ligi Mistrzów oraz terminów rozgrywania spotkań. ECA chce, by wprowadzono nowy proces kwalifikacyjny, który automatycznie zapewni największym klubom grę w fazie grupowej, a znacznie utrudni wejście do Champions League słabszym zespołom z krajów, które rzadziej dostają się do rozgrywek. To natomiast oznacza problemy dla polskich drużyn. Szczegóły proponowanego systemu na razie nie są jednak znane.

Dodatkowo przedstawiciele stowarzyszenia chcą namówić władze UEFA na rozgrywanie niektórych meczów w weekendy. To budzi największe kontrowersje, bo ewentualne przesunięcie meczów LM na soboty i niedziele zaburzyłoby terminarze ligowe. UEFA została jednak postawiona pod ścianę, bo odrzucenie pomysłów ECA może spowodować to, że najlepsze kluby zrezygnują z udziału w Lidze Mistrzów na rzecz wspólnego stworzenia Superligi.

Proponowane zmiany nie wszystkim jednak przypadły do gustu. Za pośrednictwem portalu sportbusiness.com skrytykował je prezydent LaLiga, Javier Tebas. - UEFA i ECA negocjują za zamkniętymi drzwiami, aby inni nie wiedzieli o reformach, które zagrażają ligom narodowym - przyznał. - Jesteśmy przeciwni tym planom, ponieważ zagrażają nie tylko ligom, ale też podstawom futbolu. Skupiają bogactwo na zaledwie kilku klubach i zwiększają przepaść między bogatymi i biednymi - dodał.