kleckiman200 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Lewandowski po MŚ w Rosji dał wywiad do Playboya gdzie wyznał że przed meczem sporo czasu spędza w łazience ''Na boisku Przeszkadza mi nawet jeden źle ułożony włos'. Właśnie to jest cały Lewandowski myśli o sobie kasie i reklamach. Jako kapitan zawiódł w Bayernie i reprezentacji nie umiał zmobilizować w kluczowych momentach jak na piłkarza z jajami. Nie tylko Hamman mówił źle o Lewandowskim czy mówi legendarny komentator, Marcel Reif. Boniek po mś dał wywiad gdzie jasno dawał do zrozumienia że niektórym w kadrze przeszkadza natomiast red. Godlewski mówi wprost gdyby było losowanie na kapitana to tylko by głosował peszko