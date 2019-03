rumun106 godzinę temu 0

...bo Bayern nigdy nie szalal z kwotami...nie kupował 3 graczy co sezon po 30-40 mln....

Bayern i BVB , to na dziś 2 ekipy które rozdają karty w Niemczech...gdzie jest Schalke i Bayer...Red Bul od roku póka do elity Niemieckiej, ale to za mało...

Liga Niemiecka nie dorównuje Angielskiej gdyż w Anglii są wysokie pieniądze z Tv-praw-reklam . Ostatni klub Premier L. dostaje więcej kasy niż średniak z Niemiec. W Anglii 5-6 zespołów walczy o najwyższy cel, co kolejka to mecz ,,na szczycie z emocjami"

Niemcy nie są tak ciekawi dla kibica-piłkarza jak Anglia, chodż przyjdzie tendecja że i w Anglii bedzie kryzys... Kiedyś Włochy przewodziły w Pucharach...gdzie są dziś?

Niemieckie kluby popadły w średniość. Owszem stadiony pełne, nawet w 1 lidze...ale to za mało.

Przychodzą młodzi , pograją, wypromują się i odchodzą..