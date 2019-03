szyyyymek 14 minut temu Oceniono 4 razy 2

Lewy ma racje, teatrzyk to jest w Bayernie - Neuer się zamienił w Kariusa, Hummels jest skłócony z Boatengiem i nie będą grali obok siebie, więc Sule gra w każdym meczu choć rusza się jak wóz z węglem, emeryci bez formy Robben i Ribery w ostatnich sezonach są kontuzjowani w najważniejszych momentach, Rafinha zawala bramkę w co drugim meczu, Coman większośc sezonu w szpitalu, a Kovac jest młody i gwiazdki nie mają do niego szacunku. Tak na prawdę na poziomie i bez wahań formy gra Kimmich, Lewy, Thiago i Alaba.

Wyjście z grupy LM to max na co było ich stać w tym sezonie