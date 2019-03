pauloyama 14 minut temu 0

Mecz slaby w wykonaniu calego Bayernu. Lewy zgaszony przez Kloppa ale nic dziwnego, nikt inny nie zna lewego tak jak on bo to on go stworzyl. Zal jak patrzy sie na te komentarze zawistych polaczkow cebulaczkow ktorzy kompletnie nie rozumieja co to znaczy byc 9...

Lewy to nie ronaldo czy Messi. Gra na innej pozycji niz oni! A porownywanie go do nich to tak jakby porownywac do siebie Blaszczykowskiego i Piszczka z czasow BVB tylko dlatego ze strzelali gole.

Lewy nie ma biegac po boisku, kiwac i szukac akcji. On ma dostac pilke, zrobic pare zwodow i strzelic! Ale jak caly team kuluje, a Bayern obecnie do najmlodszych nie nalezy to i lewy nie ma co ugrac, a niestety typowa 9 nie pociagnie calej druzyny tylko mocno na niej polega.