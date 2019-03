thrak401 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Na papierze Bayern miał mieć przewagę w środku pola. Thiago, Martinez i James powinni byli zdominowac Hendersona, Milnera i Wijnalduma. Wydawało się, ze logiczna strategią, bedzie przesuniecie wyzej dwojki z trzech pomocnikow (Martinez i Thiago zmienialiby z tyłu na jako position midfielder). Obroncy rowniez podeszliby wyzej i Bayern zdominowałby srodek pola i posiadanie pilki. Chyba wszyscy spodziewali sie takiego obrazu gry, łacznie z samym Kloppem, ktory na poczatku meczu zmienił 4-3-3 wysokim (choc nie tak wysokim i agresywnym jak na Anfield) pressingiem na cofniete 4-5-1 z Firmino lub Salahem z przodu.

Kovac mial jednak inny plan na ten mecz. Zapewne pomny problemow z wyprowadzeniem pilki z pierwszego spotkanis, znow ustawil zespół 4-2-3-1 (Thiago i Martinez grali jako cofnieci pomocnicy, Ribery i Grabry jako szerocy sprzydlowi, a James mial łaczyc pomoc z atakiem), ale planem na wyprowadenie pilki były dlugie podania do skrzydłowych, czyli do Riberiego, bo Gnabry poza dwoma sytuacjami - najgrozniejszymi w całym meczu- nie potrafił wywalczyc pozycji. Dlugie pilki miały zapewne stworzyc przestrzen dla Riberiego, ktory w pierwszym meczu dal bardzo dobra zmiane z koncowce, a w ostatnim meczu ligowym zanotował 3 asysty. Odpowiedzia Kloppa było krotkie krycie ze strony Alexander-Arnoldsa oraz podwojenie Matipa. Ribery mogł jedynie kiwać (srednio mu to szło na jego standardy) i próbowac wrzucac w pole karne (co robił fatalnie), zabrakło opcji cofnięcia piłki to Thiago/Martineza, czy Alaby, któzy nawet nie mieślili się w ujęciu kamery. Byli ustanieni zbyt głeboko, aby stworzyc przewage liczebna, albo chociac założyc "hokejowy zamek" - każda odbita/niczyja piłka padała łupem pomocy Liverpoolu. Grajac tak Bayern był bardzo przewidywalny, oraz sam wyłaczył się z możliwości grania wysokiego pressingu. Jedyny gol padł po zaskakującej akcji prawą stroną, przy dużym udziale Lewego.

Mane z kolei wykorzystał zaśniecie Rafinhi na lewej obronie, ktory nie utrzymał linii offsajdu (to jedyna akcja, z ktorej zapamiętałem Rafinhe) i bezlitośnie ograł Neuera.

W drugiej połowie Liverpool całkowicie zrezygnował z 4-5-1, grając swoje 4-3-3. Najciekawszym dla mnie momentem meczu, okolo 55-60 minuty, było zejscie Riberiego do środka. Zdezorientował Liverpool i wykreował kilka ciekawych sytuacji. Kovac zareagował jednak natychmiastowo, zmienił Riberiego na Komana w 61 minucie i ustawił go tak jak Riberiego na lewej stronie. Liverpool newet nie musiał strzelać goli (co chyba wział sobie do serca Salah), żeby awansować.

Jesli chodzi o Lewego, to stał sie on bardzo jednostronny szukajać (symulujac) faulu w każdym kontakcie z obroncą. Ronaldo, przepychajac i przeskakując Juanfrana we wtorek, pokazał, że nie tędy droga.



Jak dla mnie Klopp 3 - Kovac 0.