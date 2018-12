marek804 godzinę temu Oceniono 5 razy 1

Przecież to żadna nowina. Od dawna wszystkim jest wiadomo że Real Madryt nic nie pozostawia ślepemu losowi i wszystko co się da to ustawia. Losowania są zawsze korzystne dla Realu, sędziowie mylą się zazwyczaj na niekorzyść przeciwnika pozwalając zawodnikom tego klubu grać bardzo ostro. Przymykają oko nawet na ewidentne faule które mają tylko za zadanie wyeliminowanie zawodnika z gry. co jest specjalnością kapitana tego zespołu. Sergio Ramos może wszystko i nawet żółtego kartoniku ni zobaczy. Wybór najlepszego piłkarza także jest zazwyczaj robiony pod dyktando Pereza.

Inna drużyna nie ma prawa wygrać więc pucharu Europy.