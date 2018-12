Aż szkoda, że na mecze 1/8 Ligi Mistrzów trzeba będzie poczekać do lutego. Ten czas przyda się Diego Simeone i prowadzonemu przez niego Atletico. "Rojiblancos" zawiedli w ostatniej kolejce fazy grupowej remisując z Club Brugge, przez co zajęli drugie miejsce w grupie A. Los był okrutny i przydzielił im jednego z faworytów do ostatecznego triumfu - Juventus.

Właśnie brak stabilizacji jest największym problemem drużyny Simeone. Do meczów z mistrzem Włoch pozostaje jednak wystarczająco dużo czasu, żeby wskoczyć na najwyższe obroty. A wtedy, jak co roku, będą niewygodnym rywalem dla każdego. Wojciech Szczęsny będzie musiał uważać na Antoine'a Griezmanna, który w tym sezonie LM ma już cztery gole i trzy asysty.

Robert Lewandowski zagra w wielkim hicie

To największy hit tegorocznego losowania. Liverpool, finalista poprzedniej edycji zagra z Bayerem, który nie zwykł odpadać w tak wczesnej fazie Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec od sezonu 2010/11 (odpadnięcie w 1/8 z Interem) regularnie dochodzą przynajmniej do ćwierćfinałów.

Część kibiców sprowadza ten mecz do pojedynku największych gwiazd - Roberta Lewandowskiego i Mohameda Salaha. Polak w fazie grupowej trafiał jak na zawołanie i z ośmioma bramkami jest liderem strzelców. Piłkarz Liverpoolu na razie ma tylko trzy gole, ale rywalizował w trudniejszej grupie z PSG i Napoli.

Podtekstów nie brakuje. Spotkają się bowiem starzy znajomi. Mało kto lepiej zna umiejętności Roberta Lewandowskiego niż Jurgen Klopp. Niemiec musi wymyślić specjalny plan na zatrzymanie maszyny, którą sam konstruował trenując Borussię Dortmund.

Łukasz Piszczek w obliczu wyzwania, jakiego w tym sezonie LM jeszcze nie miał

Awans Tottenhamu do fazy pucharowej do ostatnich sekund wisiał na włosku. Udało się - Inter tylko zremisował z PSV, a piłkarze Mauricio Pellegriniego odrobili w końcówce meczu z FC Barceloną jednobramkową stratę i zajęli drugie miejsce w grupie.

Trafili na rozpędzoną Borussię, która wyprzedziła Atletico Madryt w grupie A. Lucien Favre stworzył najlepszą defensywę w Lidze Mistrzów. W fazie grupowej BVB straciła tylko dwie bramki! Obie w meczu z Atletico, w pozostałych pięciu zachowywała czyste konto. Dotychczas jednak Łukasz Piszczek i partnerzy z defensywy nie mierzyli się z zespołem o podobnym potencjale ofensywnym, jak ten Tottenhamu.

Wszystkie pary Ligi Mistrzów:

FC Schalke 04 v Manchester City

Atlético Madryt v Juventus FC

Manchester United v Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund

Olympique Lyon v FC Barcelona

AS Roma v FC Porto

Ajax Amsterdam v Real Madryt

Liverpool FC v Bayern Monachium