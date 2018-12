lazy_bones 13 minut temu 0

Bayern z Liverpoolem nie ma szans. Wyeksploatowana gwardia zmierzchłych mistrzów świata, która co sezon próbuje zawalczyć w LM tym samym, co raz starszym składem, we wprost proporcjonalnie co raz mizerniejszym skutkiem, kontra rozpędzona machina Kloppa, w pełnym rozkwicie i głodna sukcesów.



Fajnie będzie jak Lewy coś ustrzeli, ale ćwierćfinalista tego pojedynku jest już znany.