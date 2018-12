race444 pół godziny temu 0

Wartosc Lewandowskiego rewiduja zawsze mecze w 1/8, 1/4, 1/2 finalu Ligi Mistrzow a takze finaly MS i ME. To nie sztuka napukac bramek Hannoverowi czy Freiburgowi albo San Marino ten mecz z FC Liverpool pokaze wartosc Lewego. FC Liverpool to finalista LM 2018. Final odbyl sie w Kijowie 26 maja i FC Liverpool przegral 1 : 3 z Realem Madryt. takze zapowiada sie arcyciekawy pojedynek. Dla Kloppa i FC Liverpool FCBayern Monachium to wymarzony rywal i jezeli Liverpool wygra ten mecz to tym samym J. Klopp postawi sam sobie pomnik w niemieckim Fussballu