gunston wczoraj Oceniono 5 razy 5

To powinna być lekcja poglądowa dla polskich klubów piłkarskich. Nie sztuka kupić sobie paru grajków i grać później piach. Wychować sobie młodych piłkarzy aby grali tak jak Ajax z Bayernem to jest właśnie cały sens zajmowania się piłką na profesjonalnie.

A jeszcze parę miesięcy temu któryś z naszych internetowych fachowców w swojej mądrości doszedł do wniosku, że holenderskie kluby dołują równie mocno co polskie. Mam tylko nadzieję, że ten mecz oglądał.