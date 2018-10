strach_sie_bac pół godziny temu 0

Panie Michalewski to chyba oglądaliśmy dwa różne mecze. Krycha grał jak manekin, jak już udało mu się odebrać piłkę i podać to zatrzymywał się i czekał aż go ktoś ubierze w kożuch, w ogóle nie wychodził na pozycje, a ile straconych piłek to trudno zliczyć. Oglądałem w ruskiej TV i nie słyszałem, żeby był chwalony przez komentatora.