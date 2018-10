Sześć goli, dwa słupki i wielkie emocje. Piłkarze Tottenhamu i Barcelony stworzyli na Wembley świetne widowisko. 'Duma Katalonii' przełamała złą serię trzech meczów bez wygranej i umocniła się na pierwszym miejscu w grupie B piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Strzelanie w Londynie rozpoczął Coutinho, który wykorzystał błąd Hugo Llorisa. Bramkarz Tottenhamu niepotrzebnie wyszedł z linii bramkowej, piłka trafiła do Coutinho, a Brazylijczyk mocnym strzałem wbił piłkę do bramki.

W 28. minucie było 2:0 dla Barcelony. Fenomenalny strzał Ivana Rakiticia z woleja i Barcelona powiększyła prowadzenie. Wtedy do pracy wziął się Tottenham. Gol Harrego Kane'a zbliżył londyńczyków do 'Dumy Katalonii', ale chwilę później Leo Messi w końcu trafił do bramki Llorisa. Wcześniej Argentyńczyk dwukrotnie obijał słupek.

Gol Messiego nie zamknął jednak emocji na Wembley. Tottenham atakował i znów złapał kontakt. Gol Erika Lameli ożywił kibiców z północnego Londynu, ale tylko na chwilę. Drugi gol Leo Messiego zakończył emocje na Wembley.

Barcelona wygrała drugi mecz w fazie grupowej, ma sześć punktów i jest liderem grupy B. Tottenham ma zero punktów po dwóch meczach.

Tak prezentują się wyniki środkowych meczów Ligi Mistrzów:

Paris Saint-Germain - Crvena Zvezda 6:1

Lokomotiw - Schalke 0:1

Atletico Madryt - Club Brugge 3:1

Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0

FC Porto - Galatasaray 1:0

Napoli - Liverpool 1:0

PSV - Inter 1:2

Tottenham - Barcelona 2:4