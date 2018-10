W zeszłym sezonie dziennikarze nie mieli żadnych kłopotów z przewidzeniem składu Napoli, ale Carlo Ancelotti - w odróżnieniu od Maurizio Sarriego - wciąż rotuje piłkarzami. Trudno zgadnąć, na kogo postawi w danym meczu. I choć ostatnio Piotr Zieliński stał się liderem zespołu, to starcie z Liverpoolem zaczął na ławce.

W pierwszej połowie nieznacznie lepiej grało Napoli, ale Alisson, bramkarz The Reds, wcale nie miał dużo roboty. David Ospina też nie miał okazji do wykazania się. W grze gospodarzy był odczuwalny brak Zielińskiego. Na pewno odczuł go Milik, który w pierwszej połowie zaliczył najmniej kontaktów z piłką.

W drugiej odsłonie Milik się nieco przebudził. Nieco, bo zaczął dochodzić do sytuacji strzeleckich, ale je marnował. I dlatego w 67. minucie zmienił go Dries Mertens. Zieliński pojawił się na murawie dopiero kwadrans później, kiedy zmienił Marka Hamsika.

I już minutę później Mertens huknął w poprzeczkę. Ale akcją meczu była sytuacja z 90. minuty, kiedy Jose Callejon zagrał wzdłuż bramki, a Lorenzo Insigne tylko dostawił nogę i ustalił wynik na 1:0. Napoli wygrało zasłużenie, The Reds nie oddali celnego strzału na bramkę Ospiny!

Napoli ma cztery punkty i jest liderem grupy C. Liverpool i PSG mają po trzy "oczka", a Crvena Zvezda Belgrad tylko punkt.