Napoli zagra z Liverpoolem w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół Juergena Kloppa jest liderem grupy po zwycięstwie na Paris Saint-Germain (3:2). Napoli jest drugie. Wicemistrzowie Włoch zremisowali na inaugurację fazy grupowej z Crveną zvezdą Belgrad (0:0).

W meczu Napoli - Liverpool ważne role mogą odegrać reprezentanci Polski: Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Jerzy Dudek tak ocenił Polaków przed środowym meczem. - Zieliński to wielki talent. Piłkarz kompletny. Co powinien zrobić, by być jeszcze lepszym? Musi mieć więcej pewności w swojej grze, wtedy wjedzie na wyższy poziom - ocenił były bramkarz Liverpoolu.

- Milik? Darzę go wielkim szacunkiem. Teraz gra na 90% swoich możliwości, pamiętajmy, że nie jest łatwo wrócić do dobrej gry po dwóch ciężkich kontuzjach. Wkrótce będzie grał jeszcze lepiej - powiedział Dudek w wywiadzie dla w "Radio Marte".

Były reprezentant Polski odniósł się również do spekulacji łączących Zielińskiego z transferem do Liverpoolu. - Było wiele plotek o transferze do Liverpoolu, ale moim zdaniem dobrze zrobił, że trafił z Napoli. On we Włoszech dojrzewał piłkarsko i to jest jego miejsce - podkreślił Dudek.

