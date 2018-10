Real Madryt, Liverpool, Paris Saint-Germain. Takie kluby wymienia się w kontekście transferu Piotra Zielińskiego. Ale Polak nadal nie jest gotowy do przejęcia roli lidera w klubach takiego pokroju. W tym sezonie staje się dopiero liderem Napoli, ale najważniejszym sprawdzianem będą mecze w Lidze Mistrzów.

Piotr Zieliński liderem Napoli

W poprzednim sezonie sytuacja była jasna. Napoli odpuszczało LM wystawiając rezerwy i skupiając się na zdobyciu mistrzostwa Włoch. Jednak Carlo Ancelotti nie odpuszcza żadnych rozgrywek. Piotr Zieliński już przejmuje rolę "dyrygenta" zespołu od Marka Hamsika, legendy klubu.

- Myślę, że Zieliński jest liderem tego Napoli - mówi Monti. - U Ancelottiego gra bliżej lewej strony i schodzi do środka. To subtelna różnica między tym, a poprzednim sezonem.

Rozwój

Ale to nie jedyna różnica. Zieliński jak do tej pory największe show dał z Milanem. Napoli przegrywało do przerwy 0:2, ale Polak strzelił dwa gole i poderwał Napoli do zwycięstwa 3:2. - Wielu ludzi mówiło mi, że powinienem częściej uderzać z obu nóg. Będę starał się to robić częściej w tym sezonie - wyjaśnił po meczu.

Jak do tej pory Zieliński zawodził w największych meczach, np. z Realem Madryt w Lidze Mistrzów czy w sobotę w hicie z Juventusem - choć zaczął od mocnego uderzenia. I to dosłownie, ale tylko w słupek bramki Wojciecha Szczęsnego.

- W zeszłym roku Zieliński prawdopodobnie zawodził w największych meczach, tak jak i w reprezentacji Polski na MŚ. Ale teraz widzę odmienionego Zielińskiego. To zawodnik z większą pewnością siebie, wie, ze jest ważniejszy niż w zeszłym roku i to widać na boisku. Czekam na jego fantastyczne akcje w największych meczach - mówi Monti.

Najważniejszy rok

Jego zdaniem dla Zielińskiego to "najważniejszy rok w jego karierze". Pierwszy w roli lidera zespołu i jednocześnie walka o wyrobienie sobie nazwiska, by zapamiętali je kibice w całej Europie. Udowodnienie, że to nie jest jedynie piłkarz z wielkim potencjałem. - Nie uważam, by został we Włoszech w przyszłości. To fantastyczny zawodnik. Za rok powinien odejść do innej ligi. To piłkarz typu "box to box", biegający od jednego pola karnego do drugiego. Idealnie odnalazłby się w Anglii. To bardzo ważne, by zagrał dobre mecze z PSG i Liverpoolem. Władze wielkich klubów będą zwracać szczególną uwagę na te spotkania i musi stworzyć na nich świetne wrażenie - mówi Monti.

Sposób na podniesienie ceny

I twierdzi, że nowa umowa z Napoli to sposób na wywindowanie ceny. Obecna klauzula odejścia wynosi 65 mln euro, ale nowa ma zostać podniesiona do ponad 100 mln euro. - Napoli chce mieć możliwość sprzedania go za olbrzymią kwotę. Za dwa lata Zieliński będzie znany nie tylko we Włoszech, odejdzie do większego klubu.

Jeszcze w styczniu 2016 roku Juergen Klopp namawiał Zielińskiego na transfer do Liverpoolu. Polak sam nie wiedział, co robić. Czy odchodzić z Empoli na pół roku przed Euro 2016, czy poczekać jeszcze na inną ofertę. Ostatecznie Liverpool nie dogadał się z Udinese (skąd był wypożyczony do Empoli), a Polak trafił do Napoli.

Początkowo był "dwunastym" piłkarzem - pierwszym do wejścia z ławki. Ale jego rola ewoluowała. Stefano Pioli, trener Fiorentiny, mówił po niedawnym meczu, że Zieliński gra mniej schematycznie niż za Sarriego i jest trudniejszy do rozczytania. "Mediaset" po tym spotkaniu pisał, że "od niego zaczynają się wszystkie ofensywne akcje".

Wiara w siebie

- Wiele osób mówi mi, że muszę bardziej w siebie wierzyć - zauważał sam Zieliński. Tak samo jak i powtarzają mu, że powinien częściej uderzać z dystansu. Zwłaszcza że ma rzadką umiejętność wśród piłkarzy: lewą i prawą nogą operuje tak samo. Daje mu to bezcenne ułamki sekund przewagi nad rywalami i element zaskoczenia.

Na aspekt mentalny uwagę zwracał również Maurizio Sarri. Powiedział nie tylko to, że będzie nowym de Bruyne. Stanie się tak dopiero gdy "uświadomi sobie własne możliwości, które pokazuje w przebłyskach, bo ma niesamowite umiejętności techniczne". Zbigniew Boniek mówił, że dla niego Zieliński jest nawet lepszym piłkarzem, ale jeszcze musimy poczekać rok, dwa lata. Carlo Ancelotti po meczu z Milanem zachwalał jego piłkarską jakość, ale jednocześnie ganił za zbyt nieśmiałą grę. Pod jego okiem ma stać się piłkarzem "odważnym i zdecydowanym", przezwyciężyć boiskową nieśmiałość.

Pora na to, by Zieliński wreszcie zaczął to udowadniać w najważniejszych meczach. By jak Zbigniew Boniek zamienił się w "bello di notte". Piękność nocy, zachwycającą przy blasku jupiterów. Od tego zależy, czy zrealizuje swój potencjał. Czy za kilkanaście lat nie będziemy się zastanawiać, dlaczego nigdy nie zagrał w Realu Madryt czy Liverpoolu.

