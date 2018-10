Kilka dni temu Bayern nieoczekiwanie przegrał w lidze z Herthą Berlin 0:2, ale nawet pomimo tej porażki mistrzowie Niemiec byli zdecydowanymi faworytami. Okazuje się jednak, że Bayern znowu zagrał źle, choć rozpoczął świetnie, bo już w 4. minucie Robben celnie dośrodkował do Hummelsa, a stoper głową umieścił piłkę w siatce.

Ale goście szybko wyrównali. W 22. minucie Mazraoui popisał się kapitalnym rajdem zakończonym bramką. Przez resztę pierwszej połowy Ajax praktycznie nie schodził z połowy rywali i budował efektowne akcje.

Pierwszy kwadrans drugiej połowy również należał do gości. Bayern zaczął kontrolować mecz dopiero potem. Wejście Jamesa, który zmienił Robbena, ożywiło nieco grę mistrzów Niemiec. Jednak holenderski zespół groźnie kontrował. W 72. minucie znakomitą okazję zmarnował van de Beek, który w sytuacji oko w oko z Neuerem nie trafił w bramkę. W doliczonym czasie gry Schone huknął z całych sił z rzutu wolnego, ale niemiecki bramkarz sparował piłkę na poprzeczkę. Bayern powinien się cieszyć, że udało im się zremisować, a goście żałować, że stracili dwa punkty.

Jak zagrał Lewandowski?

Bardzo słabo, wręcz fatalnie. OK, był odcięty od podań, ale sam nie robił wiele, aby piłka do niego trafiała. Oddał dwa strzały, ale oba niecelne. Podawał z celnością na poziomie 64 procent... To już drugi z rzędu słabiutki występ Polaka.

Tabela grupy E

1. Ajax - 2 mecze 4 punkty

2. Bayern - 2 m 4 pkt

3. Benfica - 2 m 3 pkt

4. AEK - 2 m 0 pkt