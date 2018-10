purre pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

TVP pokaże hit LM (Napoli - Liverpool), to po co pytanie, gdzie obejrzeć mecz nie Lewandowskiego, tylko Bayernu Monachium, w którym Lewandowski kopie balon. "Mecz Lewandowskiego" będzie w Polsacie. Tam Borek lub Kołtoń będą robić pod siebie z wiadomego powodu. Nie, dziękuję. Jakoś za sprawą siatkarzy odwykłem od tej cepeliady i niech to trwa nadal.