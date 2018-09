Cristiano Ronaldo dostał swoją pierwszą czerwoną kartę w Lidze Mistrzów po tym, jak pociągnął za włosy piłkarza Valencii Jeisona Murillo.

Piłkarzowi groziło zawieszenie na trzy spotkania, ale ostatecznie UEFA postanowiła ukarać go zakazem gry w jednym spotkaniu.

To oznacza, że Juventus Turyn 2 października zagra bez Ronaldo z Young Boys Berno, ale będzie już do dyspozycji w meczu Manchesterem United 23 października na Old Trafford.

