System będzie też wykorzystywany w Superpucharze Europy od 2019 roku, turnieju finałowym Euro 2020, Lidze Europy od 2020 roku oraz w finałach Ligi Narodów od 2021 roku.

Co to jest VAR i kiedy się go używa?

VAR to jest skrót od angielskiego Video Assistant Referee, inaczej zwany również systemem wideoweryfikacji. W trakcie meczu są tylko cztery sytuacje, w których sędzia może skorzystać z tego systemu:

1. Uznanie lub nie uznanie strzelonej bramki

2. Czy rzut karny należy się, czy nie

3. Czerwona kartka

4. Gdy kartką został ukarany niewłaściwy zawodnik

Czytaj więcej o systemie VAR >>

Jeżeli podobał Ci się artykuł, to wypróbuj nasz nowy sportowy newsletter. Kliknij, się zapisać >>>