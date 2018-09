Portugalczyk nie będzie dobrze wspominał swojego debiutu w Lidze Mistrzów w barwach Starej Damy. Ronaldo został wyrzucony z boiska w 29. minucie za starcie z Jeisonem Murillo.

Początkowo spekulowano, że za swoje zachowanie gwiazdor Juventusu zostanie zawieszony nawet na dwa lub trzy spotkania, co oznaczałoby, że ominie go powrót na Old Trafford, gdzie występował w Manchesterze w latach 2003-2009. Wiele wskazuje jednak na to, że Ronaldo powróci na starcie z Czerwonymi Diabłami, a zawieszenie dotyczyć będzie jedynie meczu 2. kolejki fazy grupowej przeciwko Young Boys (2 października).

Liga Mistrzów. Valencia - Juventus. Czy Cristiano Ronaldo słusznie został ukarany czerwoną kartką?

Komisja Dyscyplinarna UEFA podejmie decyzję w tej sprawie podczas zgromadzenia zaplanowanego na 27 września. Według ESPN kara dla Portugalczyka nie będzie należeć do surowych.

Ronaldo do Juventusu przeszedł latem tego roku z Realu Madryt. Włosi za atakującego zapłacili 117 mln euro.