Dramat City

Wielką niespodziankę sprawił Olympique Lyon. Skazywani na pożarcie Francuzi wywieźli komplet punktów z Etihad Stadium w Manchesterze. Jeszcze przed przerwą goście prowadzili 2:0 po golach Maxwela Corneta i Nabila Fekira, przy których duży udział miał słabo dysponowany tego dnia Fernandinho. Po przerwie Manchester postawił wszystko na jedną kartę, ale podopieczni Pepa Guardioli tylko raz zdołali pokonać Anthony'ego Lopesa. City pobiło niechlubny rekord. Czterech porażek z rzędu w LM nie miał jeszcze żaden angielski klub.



Ramos brutal

Do środy nie było zawodnika, który otrzymał więcej żółtych kartek niż Paul Scholes. Była gwiazda Manchesteru United zebrała 36 żółtych kartek, ale teraz jego niechlubny rekord pobił Sergio Ramos. Stoper Realu został ukarany w ten sposób już 37 razy. Ale Królewscy i tak bez kłopotów pokonali Romę 3:0.

Historyczny gol Lewandowskiego

Problemów ze zgarnięciem trzech punktów nie miał również inny z faworytów do ostatecznego triumfu w LM - Bayern Monachium. Bawarczycy pewnie pokonali na wyjeździe Benfikę 3:0, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Dla Polaka było to trafienie nr 46. w Lidze Mistrzów, dzięki czemu awansował do pierwszej dziesiątki najskuteczniejszych strzelców w historii tych rozgrywek. RL9 zajmuje miejsce ex aequo

z Filippo Inzaghim, legendą włoskiej piłki.

Bayern pobił rekord

Wygrana z Benfiką była dla Bawarczyków piętnastym zwycięstwem z rzędu na inaugurację fazy grupowej LM. Nikt nie może pochwalić się takim bilansem.

- Zatroskani o poziom Bundesligi mogli tego wieczoru choć na chwilę odetchnąć: może jednak siła Bayernu nie bierze się tylko z kryzysu krajowych rywali, może to jednak jest drużyna zdolna jeszcze powalczyć o coś w Europie, nawet bez spektakularnych transferów - pisze Paweł Wilkowicz. Więcej znajdziecie TU.



Tragiczna seria Benfiki

Rui Vitoria, szkoleniowiec lizbońskiej drużyny ma o czym myśleć. W ostatnich ośmiu meczach LM Benfica przegrała wszystkie mecze, straciła 20 goli i strzeliła zaledwie jednego!

