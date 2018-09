Na Estadio Mestalla emocji nie brakowało. Juventus dominował od pierwszej minuty i kiedy wydawało się, że pierwsza bramka jest jedynie kwestią czasu, na boisku zawrzało. Felix Brych ukarał Cristiano Ronaldo czerwoną kartką za starcie z Jeisonem Murillo, a Juventus od 29. minuty musiał radzić sobie w dziesiątkę.

Gra w osłabieniu nie wpłynęła jednak zbyt mocno na postawę gości. Piłkarze Starej Damy kontrolowali mecz, a dwa gole Miralema Pjanicia z rzutów karnych dały Włochom zwycięstwo. W końcówce jedenastkę otrzymała także Valencia, ale Daniego Parejo zatrzymał Wojciech Szczęsny.

Liga Mistrzów. Cristiano Ronaldo ukarany czerwoną kartką!

Sensacja w Manchesterze

Wielką niespodziankę sprawił za to Olympique Lyon. Skazywani na pożarcie Francuzi wywieźli komplet punktów z Etihad Stadium w Manchesterze. Jeszcze przed przerwą goście prowadzili 2:0 po golach Maxwela Corneta i Nabila Fekira, przy których duży udział miał słabo dysponowany tego dnia Fernandinho. Po przerwie Manchester postawił wszystko na jedną kartę, ale podopieczni Pepa Guardioli tylko raz zdołali pokonać Anthony'ego Lopesa.

Popis Królewskich

Z dobrej strony w środowy wieczór na Estadio Santiago Bernabeu pokazali się piłkarze Realu Madryt. Zespół Julena Lopeteguiego nie zostawił Romie żadnych szans. Królewscy przez cały mecz bombardowali bramkę Robina Olsena (łącznie oddali aż 30 strzałów!) i wynik 3:0 wydaje się najniższym wymiarem kary. Gole dla madrytczyków zdobyli Isco po świetnym uderzeniu z rzutu wolnego, Gareth Bale po indywidualnym rajdzie oraz Mariano, który popisał się cudownym strzałem w samo okienko bramki.

Liga Mistrzów. Crvena Zvezda - Napoli. Carlo Ancelotti drwi z rywali po wpadce

Historyczny gol Lewandowskiego

Problemów ze zgarnięciem trzech punktów nie miał również inny z faworytów do ostatecznego triumfu w LM - Bayern Monachium. Bawarczycy pewnie pokonali na wyjeździe Benfikę 3:0, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Dla Polaka było to trafienie nr 46 w Lidze Mistrzów, dzięki czemu awansował do pierwszej dziesiątki najskuteczniejszych strzelców w historii tych rozgrywek.

Komplet wyników środowych meczów LM:

Grupa E:

Ajax - AEK Ateny 3:0

Benfica - Bayern Monachium 0:3

Grupa F:

Szachtar Donieck - 1899 Hoffenheim 2:2

Manchester City - Olympique Lyon 1:2

Grupa G:

Real Madryt - AS Roma 3:0

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa 2:2

Grupa H:

Valencia - Juventus 0:2

Young Boys - Manchester United 0:3