Nie sposób zast±pić piłkarza, który pięć razy wygrał Ligę Mistrzów i zdobył w niej 120 bramek. Gdy Cristiano Ronaldo opu¶cił Real Madryt stało się jasne, że prawdziwej weryfikacji projekt Lopeteguiego zostanie poddany dopiero w połowie wrze¶nia, gdy rozpoczn± się mecze Champions League. W Hiszpanii rz±dzi teza, że Portugalczyka zast±pić musi kolektyw, wszyscy zawodnicy maj± brać większ± odpowiedzialno¶ć za wyniki zespołu i strzelać więcej goli, bo razem z Ronaldo odeszło ich około 50 rocznie. Tyle teorii, w praktyce kibice i zespół potrzebuj± lidera, a do tej roli wyznaczyli Garetha Bale’a – kandydata oczywistego.

Strzelił jak Ronaldo

Walijczyk zacz±ł mecz z Rom± od mocnego strzału tuż obok bramki. W pierwszej połowie Real dominował, z łatwo¶ci± stwarzał sytuacje strzeleckie, a jednym z najaktywniejszych zawodników był wła¶nie Bale. Często wymieniał podania z Karimem Benzem±, szukał okazji do strzałów z dystansu, choć różnie bywało z ich precyzj±. ¦wiadomy tego Walijczyk nie upierał się pod koniec pierwszej połowy na wykonanie rzutu wolnego i oddał piłkę Isco. Hiszpan wyprowadził „Królewskich” na prowadzenie. W przerwie Bale raz jeszcze nastawił celownik i na efekty nie trzeba było długo czekać, bo tuż po zmianie stron jego strzał trafił w poprzeczkę, a kolejny wpadł już do siatki. Najdroższy piłkarz w historii Realu wykończył akcję tak, jak zrobiłby to Cristiano Ronaldo. Mocny strzał po ziemi oddany z boku pola karnego, oddany w pełnym biegu, zmierzaj±cy tuż do dalszego słupka bramki - kibice siedz±cy od lat na Bernabeu widzieli już dziesi±tki takich goli strzelonych przez Portugalczyka. Bramka na 2:0 uspokoiła mecz i pozwoliła Lopeteguiemu zdj±ć z boiska najważniejszych piłkarzy. Pierwszy zszedł Benzema i wówczas Bale zaj±ł jego pozycję na ¶rodku ataku, ale nie miał okazji do zdobycia jeszcze jednej bramki, bo dziesięć minut póĽniej sam usiadł na ławce rezerwowych.

Owacja od kibiców

Opu¶cił boisko z poczuciem dobrze wykonanego obowi±zku. Podobnie uznali kibice, którzy nagrodzili jego występ brawami. Walijczyk nie jest jeszcze w najwyższej formie, ale ten mecz to na pewno dobry prognostyk przed kolejnymi – z Sevill± i Atletico Madryt. Kluczowy był strzelony przez Bale’a gol, ale cieszyć może też jego aktywno¶ć, chęć otrzymywania podań od kolegów i spokój w grze. Do poprawy na pewno pozostaje skuteczno¶ć. Widać jednak, że Bale’a nie paraliżuje przyczepiona łatka następcy Ronaldo, a to w jego przypadku najważniejsze.