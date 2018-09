Ronaldo trafił latem do Juventusu po to, aby Stara Dama wygrała upragnion± Ligę Mistrzów. Ale jego przygoda z Juve w LM zaczęła się w najgorszy możliwy sposób. Arbiter uznał, że Portugalczyk staranował Jeisona Murillo, a następnie złapał go za włosy. Dodajmy, że obaj nie brali udziału w akcji. Ronaldo nie mógł się pogodzić z decyzj± sędziego i nawet się popłakał.

Potem Pjanić wykorzystał dwa rzuty karne.