W lutym 2016 roku Huub Stevens musiał - ze względów zdrowotnych - zrezygnować z pełnienia funkcji trenera Hoffenheim. Jego następcą został właśnie Nagelsmann. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Niemiec miał wówczas 29 lat. Ba, nie miał też praktycznie żadnego doświadczenia w tym fachu. Karierę piłkarską przerwał w wieku 21 lat. Chwilę później został skautem tego klubu, ale doświadczenie trenerskie zbierał jako szkoleniowiec młodzieżowych drużyn Hoffenheim.

Gdy w końcu objął seniorską drużynę to na dzień dobry miał trudne zadanie, "Wieśniaki" miały utrzymać się w lidze. Nagelssman nie dość, że uchronił klub od degradacji, to sezon 2016/17 skończył na czwartym miejscu! W zeszłym sezonie poszło mu jeszcze lepiej, bo drużyna była trzecia w Bundeslidze i awansowała do Ligi Mistrzów.

Na czym polega futbol według Nagelsmana? - Jestem jak piekarz, który miesza składniki, wsuwa pieczywo do pieca, a potem analizuje efekt działania. A na koniec wybiera najlepszą z możliwych recept - tłumaczy Niemiec.

W jego wizji futbolu nie ma jednej konkretnego ustawienia. Wszystko jest płynne. Zawodnicy raczej nie są przypisywani do jednej pozycji, ale mają konkretne role, a w trakcie meczu zespół może używać różnych systemów. Nie zmienia się tylko jedno. Kocha ofensywny i atrakcyjny dla oka futbol.

I choć Nagelsmann obecnie skupia się tylko na Hoffenheim, które w Lidze Mistrzów zagra z Szachtarem Donieck, Lyonem i Manchesterem City, to już wiadomo, co będzie robił w przyszłym sezonie. Pierwszego lipca zostanie trenerem RB Lipsku, czyli klubu, który słynie ze stawiania na młodych i zdolnych.

