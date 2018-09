Transmisje ze wszystkich środowych spotkań przeprowadzą stacje Polsatu, który nabył prawa do pokazywania Ligi Mistrzów w tym sezonie. Stacja telewizyjna utworzyła sześć specjalnych kanałów (Polsat Sport Premium 1, 2, 3, 4, 5 i 6), na których będzie pokazywać starcia Champions League. Jeden mecz pokaże także TVP.

Plan transmisji środowych spotkań Ligi Mistrzów:

18:55 - Polsat Sport Premium 1 - Ajax - AEK Ateny

18:55 - Polsat Sport Premium 2 - Szachtar Donieck - Hoffenheim

21:00 - Polsat Sport Premium 1 - Benfica - Bayern Monachium

21:00 - TVP 1, Polsat Sport Premium 2 - Real Madryt - AS Roma

21:00 - Polsat Sport Premium 3 - Valencia - Juventus

21:00 - Polsat Sport Premium 4 - Manchester City - Olympique Lyon

21:00 - Polsat Sport Premium 5 - Young Boys Berno - Manchester United

21:00 - Polsat Sport Premium 6 - Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa

Polsat Sport Premium. Dla jednych za darmo, dla innych za 40 złotych. Za ile i gdzie oglądać?

By przez najbliższe dwa lata oglądać Ligę Mistrzów, trzeba będzie dołożyć do rachunku około 600 złotych. Za dostęp do wszystkich meczów na żywo trzeba płacić miesięcznie od 20 do 40 złotych. Niektórzy oglądać będą jednak za darmo. Więcej o cenach i pakietach Polsatu Sport Premium można przeczytać TUTAJ

Polsat Sport Premium z wirtualnymi gwiazdami. Messi, Ronaldo, Lewandowski w studiu przyszłości

Zbudowane od podstaw studio. Ściana wizyjna długości 24 metrów, największa w Europie. Wirtualni piłkarze stający przed prowadzącym. Takie rzeczy czekają na nas w Polsacie Sport Premium. Więcej o „studiu przeszłości” można przeczytać TUTAJ