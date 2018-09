- Andrea Agnelli [prezydent Juventusu - red.] dokonał wielkiego wyczynu. Mimo wszystko jest mi przykro, bo LaLiga straciła kolejną wielką gwiazdę. Kolejną w ciagu dwóch lat, drugą po Neymarze - przyznał Bartomeu cytowany przez portal "calciomercato.com".

I dodał: Nie obchodzi mnie to, że Real się osłabił. Obchodzi mnie to, że takie rzeczy negatywnie wpływają na całą ligę. Chcemy tu najlepszej piłki i najlepszych piłkarzy. To jedyny sposób, by rywalizować z najbogatszą Premier League.

- Po transferze Ronaldo do Włoch muszę przyznać to, o czym mówił Leo Messi: Juventus z Ronaldo to ktoś więcej niż tylko kandydat do wygrania rozgrywek. - zakończył Bartomeu.

Barcelona rozegrała swój pierwszy mecz w nowym sezonie Ligi Mistrzów we wtorek. Katalończycy wygrali na własnym boisku 4:0 z PSV Eindhoven. Real Madryt i Juventus swoje spotkania rozegrają w środę. Królewscy zmierzą się z Romą, a mistrzowie Włoch zagrają na wyjeździe z Valencią.