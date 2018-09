W sobotnim meczu z Tottenhamem Roberto Firmino doznał fatalnie wyglądającej kontuzji. Podczas jednego z pojedynków Jan Vertonghen przypadkowo włożył palec do oka Brazylijczyka. Uraz zawodnika Liverpoolu wyglądał bardzo groźnie, wg niektórych źródeł piłkarz miał sporo szczęścia, że nie stracił wzroku!

Występ Firmino we wtorkowym meczu z PSG stał pod znakiem zapytania. Brazylijczyk ostatecznie usiadł na ławce rezerwowych, ale nie przeszkodziło mu to w zostaniu bohaterem spotkania. W 70. minucie Firmino zmienił Daniela Sturridge'a, a w doliczonym czasie gry przeprowadził znakomitą akcję, która dała Liverpoolowi wygraną nad PSG. Zawodnik gospodarzy popisał się bardzo ładnym uderzeniem z pola karnego, które zaskoczyło Alphonse'a Areolę.

Spotkanie na szczycie w grupie C i jedno z najciekawszych w fazie grupowej Ligi Mistrzów od początku stało na bardzo wysokim poziomie. Od pierwszej minuty tempo gry było bardzo wysokie, a pod obiema bramkami co chwilę dochodziło do okazji strzeleckich.

Przewagę miał jednak Liverpool, który częściej zagrażał szesnastce Areoli. Gospodarze napierali i swój cel osiągnęli w 30. minucie. Po dośrodkowaniu Andy'ego Robertsona gola głową strzelił Sturridge. Sześć minut później było już 2:0, kiedy rzut karny pewnie wykorzystał James Milner. Chwilę wcześniej Juan Bernat faulował Georginio Wijnalduma.

Kiedy wydawało się, że kolejne bramki dla gospodarzy są kwestią czasu, gola strzelili jednak goście. Po dośrodkowaniu w polu karne i odbiciu się piłki od Edinsona Cavaniego i Robertsona, bramkę zdobył Thomas Meunier.

Druga połowa długo rozczarowywała. PSG nie miało pomysłu na zagrożenie bramce Liverpoolu, gospodarze zdawali się kontrolować przebieg spotkania. W 83. minucie doskonałą akcję przeprowadził jednak Neymar, a uderzeniem z bliska Alissona pokonał Kylian Mbappe.

Kiedy na Anfield Road wszyscy spodziewali się remisu, doskonałą akcję przeprowadził opisywany na początku Firmino. W następnej kolejce - 3 października - Liverpool zagra na wyjeździe z Napoli, a PSG podejmie Crveną Zvezdę Belgrad. W drugim wtorkowym meczu Napoli zremisowało z mistrzami Serbii 0:0.

