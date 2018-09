Męczarnie Napoli

Latem Napoli opuścił Maurizio Sarri, czyli trener świetny, ale ostentacyjnie lekceważący europejskie puchary. Ale Sarriego już nie ma, jest Carlo Ancelotti, czyli specjalista od wygrywania LM. Jako szkoleniowiec Milanu wygrał ją dwa razy, triumf świętował także prowadząc Real Madryt.



W Neapolu nikt się jednak nie łudzi, że Azzurri mogą wygrać te rozgrywki, ale celują tam, co najmniej, w ćwierćfinał. I Ancelotti ma to im zapewnić, a pomagać mu będą Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Zielińskiego można pochwalić za pierwszą połowę.

Ale w drugiej zgasł i został zmieniony w 75. minucie przez Marka Hamsika. Milik grał cały mecz, ale nie wyróżnił się niczym szczególnym. Ich Napoli choć przeważało, to nie potrafiło udokumentować tego golem i bezbramkowo zremisowało z Crveną Zvezdą Belgrad.



Borussia wygrała po golu w końcówce

Łukasz Piszczek rozegrał całe spotkanie, dla 33-latka był to 41. mecz w Lidze Mistrzów. I wydawało się, że nie będzie go dobrze wspominał, bo BVB długo się męczyło z Club Brugge, ale ostatecznie wygrało po golu Pulisicia w 85. minucie.

Przegrana mistrza Rosji

Maciej Rybus wciąż zmaga się z urazem, dlatego we wtorek widzieliśmy na boisku jedynie Grzegorza Krychowiaka. Lokomotiw Moskwa nie umiał się jednak przeciwstawić sile tureckiego zespołu. Galatasaray wygrało 3:0, a bramki strzelali Rodrigues i Derdiyok. Polskiego pomocnika można obwiniać za pierwszego gola...

I choć Turcy kończyli mecz w dziesiątkę, bo Papa Ndiaye zobaczył dwie żółte kartki, to w doliczonym czasie gry Inan podwyższył na 3:0 z rzutu karnego.

Monaco Kamila Glika przegrało



Wiosną 2017 roku Monaco dotarło aż do półfinału LM, gdzie lepszy okazał się Juventus. Teraz Monaco nie może się pochwalić kadrą pełną aż tylu talentów, co wtedy. I widać było to we wtorkowym meczu. Monaco zaczęło dobrze, bo od bramki Grandsira, ale Atletico odpowiedziało trafieniami Costy i Gimeneza. Przy pierwszej straconej bramce gospodarzy Glik przegrał pojedynek biegowy z Costą. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie.





PSG przegrało z Liverpoolem

Liverpool pokonał PSG 3:2 w najciekawszym meczu pierwszego dnia fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bramki dla gospodarzy zdobyli Daniel Sturridge, James Milner oraz Roberto Firmino, gole dla gości strzelili Thomas Meunier i Kylian Mbappe. Więcej TU.

WYNIKI:

Grupa A

Club Brugge 0:1 Borussia Dortmund

Monaco 1:2 Atletio Madryt



Grupa B

Inter 2:1 Tottenham

Barcelona 4:0 PSV

Grupa C

Liverpool 3:2 PSG

Crvena Zvezda Belgrad 0:0 Napoli

Grupa D

Schalke 1:1 FC Porto

Galatasaray Stambuł 3:0 Lokomotiw

