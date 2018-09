- Uważam, że mogę zasiadać przy tym samym stole co Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Ludzie różnie oglądają futbol. Nie jestem jednak piłkarzem takim jak Cristiano, Leo, Neymar czy Kylian Mbappe. Mam inną charakterystykę. Może nie będę strzelał 50-60 goli w sezonie, ale bardzo pracuję w defensywie na rzecz całego zespołu. Tego uczy mnie trener Diego Simeone - mówił niedawno Griezmann cytowany przez madrycki dziennik "AS".

Sergio Ramos, obrońca Realu, został poproszony o komentarz do słów Francuza.

- Griezmann jest na poziomie Ronaldo i Messiego? Jego ignorancja jest ogromna. Kiedy słucham tego gościa, to od razu przypominam sobie takich piłkarzy, jak Totti, Xavi, Raul, Iniesta, Casillas, Maldini czy Buffon. Oni wygrali mnóstwo pucharów, ale nie udało im się sięgnąć po Złotą Piłkę - odpowiedział Hiszpan cytowany przez dziennik "Marca".

I dodał: - Oczywiście, każdy może mówić sobie, co chce, ale on akurat powinien posłuchać takich ludzi, jak Simeone, Godin czy Koke. Ludzi, którzy mają wartości i wiedzą co to pokora. To by mu pomogło. Mówiąc to, nadal uważam jednak, że jest świetnym piłkarzem - podkreślił Hiszpan.

Griezmann wcześniej zaczepiał Ramosa

Przypomnijmy, że Francuz niedawno prowokował Hiszpana. W sierpniu Griezmann uczcił zwycięstwo w meczu o Superpuchar Europy w dość oryginalny sposób. Najpierw pozował do zdjęcia z trofeum, burgerem i piwem, a później naśmiewał się z jednego ze swoich rywali - Sergio Ramosa.

Antoine Griezmann naśmiewa się z Sergio Ramosa Instagram/antoinegriezmann