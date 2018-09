Ostatnie miejsce w grupie G w poprzednim sezonie, gdy rywalizować trzeba było „tylko” z Besiktasem, RB Lipsk i FC Porto potraktowano jako porażkę. Do europejskiej rywalizacji AS Monaco przystępowało przecież jako mistrz 5. najmocniejszej ligi w Europie. Jeśli to osiągnięcie nie robi wrażenia - półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17 już tak łatwo zdyskredytować się nie da. Tyle, że porównywanie AS Monaco w maju i we wrześniu, czyli przed i po letnim okienku transferowym mija się z celem. Oprócz zadowolenia klubowej księgowej i uśmiechu właściciela drużyny, Dmitrija Rybołowlewa, ze skrzywioną miną pozostaje trener. Leonardo Jardim już od początku sierpnia alarmował, że ten sezon w Monaco będzie jego najtrudniejszym. W połowie września możemy przyznać, że się nie pomylił.

Szukanie pomysłu, brak wykonawców

Monaco z 5 meczów Ligue 1 w tym sezonie wygrało tylko jeden. Aż trzy razy schodziło z boiska pokonane. Jest na 15. miejscu w tabeli. Tak złego początku Jardim nie miał odkąd został trenerem w Księstwie (czyli od 4 lat). W dodatku patrząc na to, co dzieje się w drużynie wygląda jakby ciągle szukał pomysłu na grę. Jakby ciągle był niezdecydowany lub po prostu nie miał odpowiedniego materiału, z którego dałoby się coś uszyć. W trzech ostatnich ligowych meczach, drużyn grała niemal w połowie inną wyjściową jedenastką. Do tego różne były też jej ustawienia. Miejsca w składzie wciąż nie ma nawet dla Danijela Subasicia, który po mundialu i urazie jest już niemal w stu procentach gotowy do gry. Z drugiej strony Diego Benaglio zastępuje go bardzo dobrze.

Szpital i cudotwórca Jardim

Obsada bramki na razie nie jest problemem, chociaż kłopoty zdrowotne wyłączyły z gry nie tylko Subasicia. Jardim w Monako ma obecnie szpital. Grać nie mogą Aleksandr Gołowin, Stevan Jovetić, Rony Lopes, Ronael Pierre-Gabriel czy Pietro Pellegri.

Jak po każdym sezonie trener Monako musi myśleć też jak zastąpić kluczowych piłkarzy, którzy odeszli latem. Jeśli nawet stwierdzimy, że po Moutinho, Lemarze, Fabinho czy Kongolo, Diakhabym musi istnieć jakieś życie, to przypomnijmy, że w kontekście ostatnich 13 miesięcy dołączyli oni do Mbappe, Mendy’ego, Silvy, Bakayoko, czy Germaina. To już potężna wyrwa. W zeszłym sezonie klub poradził sobie co prawda w Ligue 1, ale o jego europejskim blamażu już wspominaliśmy. W tym sezonie zaczęło się od tąpnięcia nad Sekwaną, więc europejskiej rywalizacji w Francji kibice się słusznie boją. Tym bardziej, że zeszłoroczni grupowi rywale przy obecnych (Atletico, BVB i Brugge) wydają się miłym wspomnieniem.

- Trener Jardim musi jak zwykle dokonać kolejnych cudów, bo jak nie to przygoda z Ligą Mistrzów zakończy się szybko. Niestety dla nich w Ligue 1 sytuacja też może nie być wesoła – mówi wprost pytany przez nas o monakijskie problemy Thomas Siniecki ze Sports.fr

Milirad na piłkarzach

Nie jest tak, że Jardim został pozbawiony swoich największych gwiazd i pozostawiony na pastwę losu. Pieniądze otrzymane ze sprzedaży zawodników zostały po części zainwestowane. Po części, bo patrząc na kwoty jakie corocznie wpływają do budżetu Monaco, przedsiębiorców ze Stade Luis II można nazwać rekinami biznesu. W ostatnich 8 latach według raportu CIES Football Observatory Monako na sprzedaży graczy do 5 najlepszych lig Europy zarobiło 950 mln Euro! Drugi na liście Liverpool (683 mln) czy trzecia Roma (680mln) zostali zdystansowani. Wśród najlepiej zarabiających na transferach Monaco niemal o jedną trzecią długości wyprzedziło też Barcelonę (628mln) czy Real (625 mln). Skutecznego skautingu, dobrego szkolenia, ładnej ekspozycji i owocnych negocjacji transferowych można francuzom pozazdrościć. Tylko, że tegoroczna witryna wystawowa może nie budzić zainteresowania kolejnych klientów.

Monaco uzupełniło niby luki w składzie pozyskując kilku bardziej doświadczonych piłkarzy jak Nacer Chadli (12 mln) czy Pele (10mln). Wzięło też sprawdzonego w meczach o najwyższą stawkę (choćby na MŚ 2018) Aleksandra Gołowina (30 mln), czy przetestowanego w Bundeslidze Benjamina Henricha (20 mln). Są to gracze perspektywiczni i młodzi, do których jednak dołożono jeszcze... sporo nastolatków.

Glik z młodzieżą

Co innego powiedzieć o Williamie Geubbelsie, który w chwili wiązania się z Monaco miał 16 lat, czy Pierze-Gabrielu, który właśnie obchodził 20 urodziny. Jonathan Panzo z Chelsea ma tylko 17 lat, a Sofiane Diop 18. Do tego mamy jeszcze pięciu graczy z młodzieżowych drużyn Monakijczyków. Nic dziwnego, że jak Kamil Glik wychodząc na jeden z pierwszych treningów mogł poczuć się jakby był na lekcji wf-u w liceum.

Monaco zresztą i na Polaka miało ofertę, można było zarobić 18 milionów euro. Tylko, że po jego sprzedaży młodzi łapać doświadczenie mogliby chyba tylko oglądając mecze w telewizji, a nie na codziennych zajęciach.

Glik chociaż nie jest do końca zadowolony z dużych osłabień kadry, wziął na siebie rolę nauczyciela i opiekuna nowych kolegów.

- Ponieważ jestem jednym z najstarszych mam za zadanie dbać o dobre samopoczucie młodszych graczy zarówno na boisku jak i poza nim – tłumaczył delikatnie na jednej z konferencji przed sezonem.

Zadanie to trudne, po specjalnego parasolu ochronnego dla nich nie ma. Monaco młodych nie wzięło na ławkę. Jardim stara się włączać do gry młodych piłkarzy pozyskanych w poprzednim i obecnym sezonie. Minuty łapią zatem Henrich, Diop czy Sylla oraz Grandsir czy Mboula. Ostatnie nazwiska przeciętnemu kibicowi mówią niewiele. Niewiele też jednak 4 lata temu mówił komuś Lemar czy Mbappe. Na nowe francuskie odkrycia trzeba będzie jednak poczekać. Ile? To zależy od występów Monaco w Lidze Mistrzów. Krajowe starcia z Guingamp czy Strasburgiem nikogo z zagranicznych potentatów do wydawania dziesiątków milionów euro nie będą przekonywać. Udany mecz z Atletico Madryt czy BVB już tak.