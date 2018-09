Transmisje ze wszystkich wtorkowych spotkań przeprowadzą stacje Polsatu, który nabył prawa do pokazywania Ligi Mistrzów w tym sezonie. Stacja telewizyjna utworzyła sześć specjalnych kanałów (Polsat Sport Premium 1, 2, 3, 4, 5 i 6), na których będzie pokazywać starcia Champions League.

>> Liga Mistrzów. Real Madryt - AS Roma. Gareth Bale: Po odejściu Ronaldo atmosfera w drużynie jest luźniejsza

Zgodnie z regulaminem UEFA, w każdym kraju związku przynajmniej jeden mecz Ligi Mistrzów w tygodniu musi być pokazywany w telewizji publicznej. Dlatego w środę kibice będą mogli zobaczyć w TVP 1 mecz Realu Madryt z Romą.

>> Liga Mistrzów UEFA. Najdroższa jedenastka Champions League według portalu "Transfermarkt"

Plan transmisji wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

18:55 – Barcelona – PSV Eindhoven (Polsat Sport Premium 1)

18:55 – Inter – Tottenham (Polsat Sport Premium 2)

21:00 – AS Monaco – Atletico Madryt (Polsat Sport Premium 1)

21:00 – Liverpool – Paris Saint-Germain (Polsat Sport Premium 2)

21:00 – Crvena Zvezda Belgrad – Napoli (Polsat Sport Premium 3)

21:00 – Galatasaray – Lokomotiw Moskwa (Polsat Sport Premium 4)

21:00 – Club Brugge – Borussia Dortmund (Polsat Sport Premium 5)

21:00 – Schalke 04 – FC Porto (Polsat Sport Premium 6)

>> Gigantyczna nagroda dla zwycięzcy rozgrywek

Polsat Sport Premium. Dla jednych za darmo, dla innych za 40 złotych. Za ile i gdzie oglądać?

By przez najbliższe dwa lata oglądać Ligę Mistrzów, trzeba będzie dołożyć do rachunku około 600 złotych. Za dostęp do wszystkich meczów na żywo trzeba płacić miesięcznie od 20 do 40 złotych. Niektórzy oglądać będą jednak za darmo. Więcej o cenach i pakietach Polsatu Sport Premium można przeczytać TUTAJ

>> Liga Mistrzów w Sport.pl. Polaków mało w Lidze Mistrzów, ale za to ważni jak nigdy

Polsat Sport Premium z wirtualnymi gwiazdami. Messi, Ronaldo, Lewandowski w studiu przyszłości

Zbudowane od podstaw studio. Ściana wizyjna długości 24 metrów, największa w Europie. Wirtualni piłkarze stający przed prowadzącym. Takie rzeczy czekają na nas w Polsacie Sport Premium. Więcej o „studiu przeszłości” można przeczytać TUTAJ