W nowej edycji Ligi Mistrzów wystąpi tylko ośmiu Polaków, czyli najmniej od trzech lat, ale tym razem ich znaczenie będzie największe, bodaj w historii. Robert Lewandowski (Bayern) i Wojciech Szczęsny (Juventus) realnie mogą myśleć o triumfie w rozgrywkach, a pozostała szóstka: Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus (obaj Lokomotiw Moskwa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński (obaj Napoli) i Kamil Glik (AS Monaco) również ma silną pozycje w swoich klubach. Ba, każdy zespół, w którym występuję Polak, realnie myśli o awansie do fazy pucharowej. To może być najlepszy sezon dla naszych kibiców od 2013 roku, kiedy trójka z Dortmundu musiała w finale uznać wyższość Bayernu Monachium.

Mniej niż zwykle

W ostatnich latach najmniej liczną reprezentacje mieliśmy w sezonie 2015/16, kiedy zobaczyliśmy zaledwie sześciu Polaków. Oprócz: Roberta Lewandowskiego (Bayern), Grzegorza Krychowiaka (wówczas Sevilla), Wojciecha Szczęsnego (Roma) i Łukasza Teodorczyka (Dynamo Kijów), zgłoszeni do rozgrywek, ale nie zagrali choćby minuty, byli Sebastian Boenisch z Bayeru Leverkusen oraz Paweł Cibicki z Malmö FF (wówczas jeszcze traktowaliśmy go jak Polaka, dziś gra dla reprezentacji Szwecji). W kolejnym roku było aż 22 naszych reprezentantów, ale głównie przez fakt, że w sezonie 16/17 do najbardziej elitarnych rozgrywek w Europie awansowała Legia Warszawa, która zgłosiła do gry 12 Polaków.

W zeszłym sezonie mieliśmy dziesięciu zawodników, z czego aż dziewięciu z nich było etatowymi reprezentantami kraju. To nie były wymarzone rozgrywki dla naszych zawodników. Wojciech Szczęsny był tylko zmiennikiem Gianluigiego Buffona, których Juventus odpadł z Realem Madryt w 1/4 finału. Do półfinału doszli jedynie: Lewandowski i Skorupski. Napastnik jednak kompletnie zawiódł, a Królewscy wyeliminował Bawarczyków, natomiast bramkarz był jedynie zmiennikiem Alissona, który nie zdołał uratować Romy przed porażką z Liverpoolem.

Polacy w Lidze Mistrzów Sport.pl



Czy Robert Lewandowski w końcu wygra upragnioną Ligę Mistrzów?

To będzie ósmy rok Lewandowskiego w LM. W sezonie 2010/11 nie wyszedł z Borussią Dortmund z grupy, ale już dwa lata później zawitał do finału, gdzie lepszy okazał się Bayern. I co ciekawe nigdy później nie był już tak bliski wygrania tych rozgrywek. Półfinał, półfinał, półfinał i półfinał – tak wyglądały cztery ostatnie sezonu Bawarczyków w LM. Dlatego rosła frustracja Polaka. 30-latek wie, że ma coraz mniej czasu, aby dołączyć do Józefa Młynarczyka (kiedyś FC Porto) i Jerzego Dudka (Liverpool), którzy triumfowali w Champions League. Fakt, że Bayernowi ciągle czegoś brakowało, a to szczęścia, a to prawidłowych decyzji arbitrów, a to po prostu jakości, sprawiał, że Lewy chyba nawet trochę przestał wierzyć w wygraną. I nawet pomyślał o ucieczce z Monachium.

- Bayern jeszcze nigdy nie zapłacił za piłkarza więcej niż 40 mln euro. Na rynku transferowym to już od dawna jest kwota raczej ze średniego przedziału, a nie ze szczytu. W ostatnich latach nie rośliśmy razem z rynkiem, jak Real czy Manchester United. I teraz jest ogromna przepaść między sumami wydawanymi tutaj, a tymi największymi – mówił rok temu Lewandowski w głośnym wywiadzie dla Der Spiegel.

I dodał: - Żeby ściągnąć topowego piłkarza, liczą się pieniądze, ale nie tylko. Ważna jest perspektywa sportowa, ważne są drużyna, miasto, otoczenie. Bayern musi coś wymyślić, być kreatywny, by ściągać do Monachium piłkarzy światowej klasy. A jeśli chcesz być w czołówce, to potrzebujesz takich piłkarzy i ich jakości. Takie gwiazdy podnoszą poziom innych piłkarzy w drużynie. Konkurencja o miejsce w składzie pozwala wycisnąć ten procent czy dwa więcej

I choć szefowie Bayernu nie posłuchali rad Polaka, bo latem na wzmocnienia wydali raptem 10 mln euro (na 18-letniego Alphonse`a Daviesa, który dopiero w styczniu dołączy do zespołu), to Monachijczycy i tak będą w gronie faworytów LM. Bukmacherzy uważają, że tylko City, Barcelona, Juventus i PSG mają większe szanse. Nawet Real, który wygrał poprzednie trzy edycje, jest tuż za Bayernem.

Wygrać Ligę Mistrzów Lewandowskiemu będzie jednak bardzo trudno, ale poprawić miejsce w rankingu najlepszych napastników w historii tych rozgrywek już nie.

Do tej porty kapitan reprezentacji Polski wystąpił 72 razy w LM i strzelił aż 45 goli. Jeśli dołoży kolejne dwa trafienia, to wypchnie Fillippo Inzaghiego z dziesiątki najlepszych strzelców w historii. Jeśli dodatkowo spojrzymy na rywali Bayernu w grupie E: Benfica Lizbona, Ajax Amsterdam i AEK Ateny, to wręcz możemy założyć, że przy pomyślnych wiatrach wyprzedzi także Thierry`ego Henry`ego (autora 50 goli) i zostanie szóstym napastnikiem. Liderem jest Cristiano Ronaldo, kosmita, który załadował 120 bramek w 153 występach. Ale pewnie Lewandowski oddałby niemal wszystkie swoje gole, tylko aby Bayern zdobył upragnione trofeum. Szanse są, ale tym razem w kluczowym momencie sezonu Polak musi być tym, który pociągnie Bayern. Inaczej znowu finał może okazać się poza zasięgiem.

Juventus goalkeeper Wojciech Szczesny walks towards the goal frame to fail to save a penalty shot, during a Champions League quarter-final, 2nd leg soccer match between Real Madrid and Juventus at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Wednesday, April 11, 2018. (AP Photo/Paul White) SLOWA KLUCZOWE: XCHAMPIONSLEAGUEX PAUL WHITE/AP



Doświadczenie wygrywania, czyli nowy etap w karierze Wojciecha Szczęsnego

Choć Szczęsny ma już 28 lat, to mistrzostwo Włoch - jakie wygrał w debiutanckim sezonie w Juventusie - jest jego jedynym w karierze. W barwach Arsenalu i Romy poznał smak jedynie wicemistrzostwa. Rok temu Szczęsny był tylko zmiennikiem Buffona w LM. Zagrał jedynie w ostatnim spotkaniu grupowym z Olympiakosem Pireus (2:0) oraz spędził minutę na boisku w ćwierćfinale z Realem (3:1), kiedy zmienił 40-latka ukaranego czerwoną kartką. Teraz to on będzie jedynką Starej Damy, choć musi się pilnować i grac świetnie, bo kupiony latem Mattia Perin zapewne będzie mu deptał po piętach.

Polski bramkarz w barwach Arsenalu, Romy i Juve łącznie wystąpił w 33 meczach LM. W tym sezonie mistrzowie Włoch mają obsesję na punkcie tych rozgrywek, dlatego Cristiano Ronaldo i spółka zrobią wszystko, aby zagrać w maju 2019 roku rozegrać trzynasty mecz w LM i wygrać go. Juve nie zwyciężyło w LM od 1996 roku. W ostatnich czterech sezonach byli dwukrotnie w finale, dlatego nie mogą nas dziwić kursy bukmacherów, którzy stawiają Starą Damę w gronie City i Barcelony, jako głównych faworytów do wygrania.

Napoli's Piotr Zielinski PETER DEJONG/AP



Napoli już nie będzie lekceważyło LM

Latem Napoli opuścił Maurizio Sarri, czyli trener wybitny, ale ostentacyjnie lekceważący europejskie puchary. Celem jego Napoli był pościg (ostatecznie nieudany) za Juventusem w lidze. W LM i LE Sarri często dawał grać piłkarzom z drugiego planu, choć przecież zawsze charakteryzował się tym, że kiedy nie musi, to nie rotuje składem. Ale Sarriego już nie ma, jest za to Carlo Ancelotti, czyli specjalista od wygrywania LM. Jako szkoleniowiec Milanu wygrał ją dwa razy, triumf świętował także prowadząc Real Madryt.

W Neapolu nikt się nie łudzi, że Azzurri mogą wygrać te rozgrywki, ale Neapolitańczycy celują, co najmniej, w ćwierćfinał. I Ancelotti ma to im zapewnić, a pomagać mu będą Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Rozgrywający Napoli znajduje się w tym sezonie w kapitalnej formie i tym razem nie będzie już 12. zawodnikiem (pierwszym rezerwowym) w zespole, a jedną z kluczowych postaci. Sytuacja Milika jest nieco mniej klarowna. Rozpoczął sezon jako pierwszy napastnik Napoli, ale w czterech meczach ligowych strzelił tylko gola, dlatego w ostatnim meczu z Fiorentiną (1:0) w wyjściowym składzie wyszedł Dries Mertens. Belg zagrał średnio, dlatego zmienił go Polak, który później asystował przy decydującej bramce Lorenzo Insigne. Wszystko wskazuje, że to on zagra w 1. meczu grupowym z Crveną Zvezdą Belgrad. I to ile będzie grać w tych rozgrywkach zależy tylko od jego formy. Jeśli będzie strzelał, to Ancelotti będzie na niego stawiał. Problemem jest tylko fakt, że w grupie są jeszcze Liverpool, czyli zeszłoroczny finalista, oraz PSG, które celuje w triumf w rozrywkach. Napoli może mieć kłopoty nawet z wyjściem z grupy, ale jeśli Włosi sobie poradzą, to lepszego okna wystawnego na świat Milik i Zieliński wymarzyć sobie nie mogli. Wszystko w ich nogach.

CLAUDE PARIS/AP

Czy Kamil Glik i jego Monaco mogą powtórzyć dawne sukcesy?

Wiosną 2017 roku Monaco dotarło aż do półfinału LM, gdzie lepszy okazał się Jucentus. Teraz klub z Księstwa nie może się pochwalić kadrą pełną aż tylu talentów, co wtedy, ale i tak Monaco będzie chciało wyjść z grupy. Choć wcale nie będzie łatwo, bo oprócz outsiderów z Belgii (Club Brugge), rywalami Kamila Glika będą zawodnicy Borussii Dortmund i Atletico Madryt. Polskiego stopera czekają pojedynki z tak groźnymi napastnikami jak: Antoine Griezmann, Diego Costa (obaj Atletico Madryt) oraz Marco Reus i Paco Alcacer (obaj Borussia Dortmund).

Glik jest kapitanem Monaco, więc ma pewny plac gry, ale musi być w naprawdę wysokiej formie, aby powstrzymać napastników tego formatu.

Weteran z Dormtundu

Łukasz Piszczek może nie jest już tym samym zawodnikiem, który jeszcze trzy, cztery lata temu był wymieniany jako jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie, ale wciąż jest podstawowym zawodnikiem Borussii. Powtórzenie osiągnięcia z 2013 roku, kiedy BVB grało w finale wydaje się nierealne, ale każdy w Dortumndzie marzy o znalezieniu się w najlepszej ósemce. 33-letni Piszczek zagrał łącznie w 40 meczach LM, dlatego jego doświadczenie może okazać się bezcenne dla dość młodej Borussii. Piszczek zrezygnował już z gry w reprezentacji Polski, co może przełożyć się na jego wysoką formę. Im Piszczek jest mniej „zajechany”, tym lepiej prezentuje się i rzadziej łapie kontuzje.

Dawaj Rosja

W zespole mistrza Rosji występują Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak. Lewoskrzydłowy występuje w Lokomotiwie Moskwa już od roku i choć aktualnie leczy kontuzje, to pozostaje ważnym zawodnikiem w zespole. Krychowiak trafił do Rosji dopiero w lipcu, ale ma pewne miejsce w składzie. Lokomotiw ma teoretycznie dość wyrównaną grupę. Zmierzą się w niej z: FC Porto, Schalke Gelsenkirchen oraz Galatasaray Stambuł. Każdy zespół ma niemal takie same szanse na awans do fazy pucharowej. Ale wpierw Rosjanie muszą złapać formę, bo Lokomotiw w tym sezonie ligi rosyjskiej wygrał zaledwie dwa z siedmiu spotkań. Z taką formą w Lidze Mistrzów nie ma czego szukać.

Naszych reprezentantów mogło być więcej, ale w decydującej fazie eliminacji odpadli Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów przegrało z Ajaksem Amsterdam) oraz Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb odpadło z Young Boys Berno).

Na początku września trudno prorokować, co mogą osiągnąć nasi reprezentanci. Ale już od dawna nie mieliśmy ośmiu zawodników w Lidze Mistrzów, z których każdy był ważnym, lub kluczowym zawodnikiem swojej drużyny, a drużyny te, realnie liczyły na wyjście z grupy, a Bayern Lewandowskiego i Juventus Szczęsnego o końcowym triumfie. To może być nasz najlepszy sezon od lat.

***

Ściągawka dla kibiców przed Ligą Mistrzów

Liga Mistrzów UEFA. Transmisja TV. Polsat i TVP pokazują mecze

Liga Mistrzów UEFA. Typy bukmacherów, drużyny, grupy

Liga Mistrzóww. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dołączą do elitarnego grona Polaków?

Liga Mistrzów. Grupy, terminarz, tabela