"Marca": Jak zakończyłby się mecz Realu z Juventusem, gdyby użyto VAR

Tutaj zachodzi pytanie, czy VAR nie rozstrzygnąłby tej rywalizacji wcześniej (a nie dopiero w 93 minucie rewanżowego spotkania). Co do samego karnego, to jedyną kontrowersją jest czas, w jakim to się stało. Sam karny odgwizdany prawidłowo (faul był) i nie ma tu nic do rzeczy, że sędzie mógł nie gwizdać, bo to doliczony czas itp. Piłkarze Juventusu mocno grali bardzo dobrze, ale w tej ostatniej minucie stracili na moment koncentrację. Szkoda, bo byli blisko wyeliminowania Realu.