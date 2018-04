Liga Mistrzów. Piłkarz Realu rozbawiony zachowaniem Szczęsnego i jego kolegów

"Królewscy" wygrali pierwszy mecz 3:0, ale w rewanżu Do 93. minuty Juventus prowadził 3:0, i wszystko wskazywało na to, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie dogrywka. W końcówce spotkania błąd we własnym polu karnym popełnił jednak Mehdi Benatia, który sfaulował Lucasa Vazqueza. Za przewinienie 30-latka arbiter bez wahania podyktował rzut karny, ale z jego decyzją nie zgadzali się piłkarze gości. Obrońcy i bramkarz Juve popchnęli sędziego, a ten ukarał za to Gianluigiego Buffona. Bramkarz obejrzał czerwoną kartkę i musiał zejść z boiska.

W jego miejsca na murawie pojawił się Wojciech Szczęsny. Polak zbytnio z wejściem na boisko się nie spieszył. A potem, co widać na nagraniach opublikowanych przez El Chiringuito TV, dołączył do kolegów, którzy starali się utrudnić wykonanie "jedenastki" Ronaldo.

Na wideo widać, jak kolejni piłkarze starają się zniszczyć murawę w miejscu, gdzie piłkę ustawia się przed wykonaniem rzutu karnego. Co gracze Juventusu próbowali wyrwać, jak najwięcej trawy, to potem gracze Realu próbowali to naprawić. Były przepychanki, interwencja sędziego. A na koniec do kolegów dołączył Szczęsny. Jego zachowanie tylko rozbawiło Lucasa Vazqueza. Gracz Realu zaśmiał się i poszedł po raz kolejny naprawić to miejsce.

Cristiano Ronaldo nie wytrąciło to z równowagi. Rzut karny wykonał pewnie i przesądził o awansie Realu do półfinału Ligi Mistrzów.

Po piątkowym losowaniu par wiadomo już, że "Królewscy" o finał LM zagrają z Bayernem Monachium, a w drugiej parze Liverpool z Romą.