Liga Mistrzów. Real Madryt - Juventus 1:3. Starcie w tunelu z udziałem Sergio Ramosa. Co on tam robił?!

Real przegrał 1:3 i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Wykorzystany przez Cristiano Ronaldo rzut karny sprawił, że piłkarzom puściły nerwy. Gianluigi Buffon tuż po decyzji sędziego otrzymał czerwoną kartkę za zbyt ostre protesty, ale gorąco było i po meczu.

Jak donosi hiszpańska telewizja, w tunelu prowadzącym do szatni doszło do sprzeczki między piłkarzami. Włosi byli źli nie tylko na sędziego, ale i na rywali. Sytuację postanowił uspokoić kapitan „Królewskich” Sergio Ramos, który znalazł się w tunelu, bo zszedł z loży, by świętować z kolegami. Problem w tym, że był zawieszony i nie miał prawa przebywać w tej części stadionu. Jeśli w protokole meczowym arbiter odnotuje jego obecność w tunelu, Ramos nie zagra w półfinale.